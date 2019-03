THE NATIONAL annunciano il nuovo album I Am Easy To Find

i The National annunciano I Am Easy To Find, il nuovo album in uscita il 17 maggio, e condividono il brano di apertura dell’album “You Had Your Soul With You” che vede il contributo vocale di Gail Ann Dorsey, collaboratrice di lunga data di David Bowie.

I Am Easy To Find è l’ottavo album della band e segue Sleep Well Beast del 2017, album vincitore di un GRAMMY®. Insieme all’album verrà pubblicato un cortometraggio dallo stesso titolo, ispirato all’album e accompagnato dalla musica dei The National. Il corto è stato diretto dal regista nominato agli Academy Award Mike Mills (20th Century Women, Beginners) e vede la partecipazione della vincitrice di un Oscar Alicia Vikander. Maggiori dettagli sul corto verranno annunciati in un secondo momento. Mills, insieme alla band, è accreditato come co-produttore dell’album. I Am Easy To Find è stato registrato per la maggior parte al Long Pond di Hudson Valley NY, con ulteriori sessioni a Parigi, Berlino, Cincinnati, Austin, Dublino, Brooklyn e molte altre location. Partecipano all’album le voci di diverse artiste quali Sharon Van Etten, Brooklyn Youth Chorus, Lisa Hannigan, Mina Tindle e molte altre.



Dopo aver annunciato “A Special Eevening with The National” con cinque date ad Aprile a Parigi, Londra, New York, Toronto e Los Angeles, la band annuncia oggi un tour mondiale in partenza a giugno con Courtney Barnett e Alvvays come opener di alcune date. I biglietti saranno disponibile dall’08 marzo.



Maggiori informazioni su I Am Easy To Find Il 03 settembre 2017 il regista Mike Mills scrisse una mail a Matt Berninger presentandosi e in brevissimo tempo nacque il progetto più ambizioso della carriera ventennale dei The National, distruggendo così i piani per una meritata vacanza. Il regista di base a Los Angeles aveva appena terminato il suo terzo film 20TH Century Women ed era interessato a lavorare con la band su…qualcosa. Un video magari. Berninger, già fan dei film di Mills, non solo concordò a collaborare con lui, ma gli consegnò anche le chiavi al processo creativo della band.



Il risultato è “I Am Easy to Find”, un corto di 24 minuti con la regia di Mills e la partecipazione di Alicia Vikander, e I Am Easy to Find, un album di 68 minuti ad opera dei The National. Il primo non è il video per il secondo; il secondo non è la colonna sonora del primo. I due progetti sono, come Mills li chiama, “fratelli giocosamente ostili che amano rubarsi idee a vicenda” – essi condividono musica, parole e DNA, impulsi e visioni su cosa significa essere umani nel 2019, ma non hanno necessariamente bisogno l’uno dell’altro. Il corto è stato composto come se fosse musica; la musica è stata assemblata come se fosse un film, da un regista. Il frontman e punto focale è stato deliberatamente e drammaticamente messo in disparte a favore della presenza di una serie di voci femminili, quasi tutte nell’orbita della band da molto tempo. È diverso da qualsiasi cosa altri artisti abbiano mai tentato ma anche totalmente in linea con il processo creativo della band.



Come dimostra la opening track dell’album “You Had Your Soul With You” così lontana, così National: una linea di chitarra effettata, una batteria frettolosa, il baritone familiare di Berninger e una tensione crescente. Poi intorno al minuto 2:15, la vera natura di I Am Easy To Find si presenta: il frastuono si placa, gli archi crescono e la voce di Gail Ann Dorsey, collaboratrice di lunga data di David Bowie, esplode – non come voce corale, nè come motivetto, ma come vera conquista, prendendo così il controllo del brano. Altrove è la cantautrice Lisa Hannigan , o Sharon Van Etten, o Mina Tindle o Kate Stables dei This Is The Kit, o varie combinazioni di tutte loro. Oppure The Brooklyn Youth Choir, con il quale Bryce Dessner ha lavorato in passato. Ci sono arrangiamenti corali e archi in quasi tutti i brani, per la maggior parte montati da Bryce a Parigi – non una negoziazione delle tendenze drammatiche della band, ma una redistribuzione di esse.

Si ci sono molte donne che cantano in questo album ma non è perchè ‘Oh dai prendiamo più voci femminili,” afferma Berninger. “è stato più un ‘prendiamo una gamma differenziata di persone.’ Sarebbe stato meglio aggiungere altri cantanti uomini, ma il mio ego non me lo ha permesso.



I Am Easy To Find Tracklisting

1. You Had Your Soul With You

2. Quiet Light

3. Roman Holiday

4. Oblivions

5. The Pull Of You

6. Hey Rosey

7. I Am Easy To Find

8. Her Father In The Pool

9. Where Is Her Head

10. Not In Kansas

11. So Far So Fast

12. Dust Swirls In Strange Light

13. Hairpin Turns

14. Rylan

15. Underwater

16. Light Years



I The National si sono affermati come presenza fissa nelle arene e nei festival con esibizioni sold-out e slot da headliner in tutto il mondo. Con la pubblicazione del loro ultimo album nel 2017, il vincitore di un GRAMMY® Sleep Well Beast, I The National raggiunsero la #1 in Regno Unito, Irlanda, Portogallo e Canada. Inoltre hanno raggiunto la posizione più alta di sempre nelle classifiche di undici paesi, tra cui la #2 nella US Billboard Top 200. La band inoltre ha rivendicato la #1 nelle radio commerciali nella classifica Triple-A con “The System Only Dreams in Total Darkness”. I brani tratti da Sleep Well Beast vengono immediatamente riconosciuti come The National, ma il loro sound si è evoluto ed espanso.



Sia individualmente che collettivamente, i membri dei The National sono stati impegnati in numerose attività artistiche, filantropiche e socio-politiche. Il gruppo ha pubblicato A Lot of Sorrow documentando la loro collaborazione con l’artista Ragnar Kjartansson, che avvenne al MOMA PS1 e vide la band suonare “Sorrow” per sei ore davanti ad un pubblico. Hanno inoltre partecipato agli album di beneficenza della Red Hot Dark Was The Night e Day Of The Dead e alla compilation per il box set intitolato 7-Inches for Planned Parenthood. I membri della band hanno ricevuto una nomination ai Golden Globe per la colonna sonora del film Revenant del 2015, hanno giocato un ruolo importante in MusicNow, Eaux Claires and Haven Festival e Boston Calling, e hanno partecipato ad entrambe le campagne di presidenza di Barack Obama.

Il 2013 ha visto la pubblicazione teatrale del loro documentario Mistaken For Strangers ambientato nel contesto dell’album del 2010 High Violet.

Il documentario è stato scelto per essere mostrato in anteprima al Tribeca Film Festival del 2013 seguito poi da una pubblicazione teatrale negli Stati Uniti e con distribuzione mondiale. Nel corso dei 16 anni di carriera, la band ha venduto più di 1.7 milioni di album solo negli Stati Uniti.

I The National sono formati dal frontman Matt Berninger (voce) e due coppie di fratelli: Aaron (chitarra, basso, piano) e Bryce Dessner (chitarra, piano), e Scott (basso, chitarra) e Bryan Devendorf (batteria).