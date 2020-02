SANREMO 2020: MIKA ricorderà Fabrizio De Andrè

Anche Mika alla 70esima edizione del Festival di Sanremo: il cantautore libanese sarà ospite internazionale nella serata dei duetti, questa sera, giovedì 6 febbraio.

L’OMAGGIO A DE ANDRÈ

Farà un omaggio a Fabrizio De André con il brano “Amore Che Vieni, Amore Che Vai” e non c’era occasione migliore per poter ricordare il grande Faber. Nel corso della serata Mika proporrà anche le sue hit e brani tratti dall’ultimo progetto discografico “My Name Is Michael Holbrook”.

MIKA NELLA STORIA DI SANREMO

Questa è terza volta di Mika al Festival di Sanremo: nel 2007 aveva partecipato per la prima volta con il singolo “Grace Kelly” (“il suo battesimo in Italia” come l’artista aveva affermato) e poi, nel 2017 quando aveva portato al Festival la magia del suo show “Stasera CasaMika”.

IL TOUR

Sarà questa l’occasione per poter ascoltare uno tra gli artisti più amati dal pubblico e dalla critica, attualmente impegnato nel suo “Revelation Tour” prodotto in Italia dalla Barley Arts: il 7 febbraio a Bari e l’8 a Reggio Calabria sono le ultime date di 12 concerti in altrettanti palazzetti dello sport. E le sorprese non finiscono qui: Mika in estate sarà protagonista di altri live che lo vedranno protagonista in alcune delle location più rinomate e suggestive. Il suo tour infatti toccherà il 10 agosto l’Arena di Verona, nonché l’Umbria (nell’ambito di “Umbria Jazz” il più importante festival musicale jazzistico italiano), la Sicilia e la Sardegna. I biglietti nominali per lo show dell’Arena di Verona saranno disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket dalle 12 di venerdì 7 febbraio.