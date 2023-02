REHEGOO approda nel cinema e firma la musica di una scena del pluripremiato film Tár

Rehegoo ha prodotto “Yoga Exercises”, il brano scelto per accompagnare una scena del film Tár in corsa agli Oscar 2023, composto da uno dei giovani compositori della piattaforma.

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al Festival di Venezia 2022, premio come miglior attrice in un film drammatico ai Golden Globes 2023 e premio come migliore attrice ai Critics Choice Awards per Cate Blanchett, a cui si aggiungono ben 6 candidature alla 95esima edizione degli Oscar in scena il 13 marzo 2023, tra cui miglior film, miglior regista e ancora miglior attrice protagonista.

Questi sono solo alcuni dei traguardi raggiunti da Tár, uno dei film più attesi dell’anno, per cui è stata scelta una traccia composta dai musicisti di Rehegoo, il music service provider fondato in Inghilterra nel 2014 con l’obiettivo di permettere alle aziende e ai content creator di utilizzare la musica con licenza completa di cui hanno bisogno, supportando gli artisti emergenti.

In qualità di primo produttore a livello globale di musica per la meditazione e il benessere, Rehegoo ha totalizzato oltre 3 miliardi di streaming e ha una libreria di migliaia di tracce, sia per uso commerciale che non commerciale, prodotte dal proprio team di musicisti interni.

Siamo onorati che la produzione del film, che narra le vicende della direttrice d’orchestra e compositrice Lydia Tár, prima donna a dirigere la Filarmonica di Berlino, abbia scelto Rehegoo, fornitore numero uno per la musica per SPA e centri benessere, proprio per una scena ambientata alle terme” – afferma Marco Rinaldo, Founder di Rehegoo. – Collaborare con il mondo del cinema ci dà la conferma di essere internazionalmente riconosciuti come fornitori di musica di altissima qualità, in grado di offrire agli ascoltatori un’esperienza musicale perfetta adatta a qualsiasi stato d’animo, atmosfera e ambiente. Questo riconoscimento ci spinge anche a rafforzare ancora di più la collaborazione con gli artisti emergenti e i nuovi talenti della musica, che proprio grazie a Rehegoo hanno la possibilità di esprimere la propria creatività al massimo e vedere riconosciuto il proprio lavoro da realtà importanti come quella del cinema”.

É proprio il giovane composer di Asian Flute Music Oasis che ha suonato “Yoga Exercises”, il brano strumentale che accompagna una scena del film e che si inserisce nel genere musicale relativo alla meditazione e al rilassamento.

Il motivo, infatti è pensato per evocare sensazioni di benessere ed abbandono, descrivendo perfettamente l’atmosfera dell’ambientazione termale: si apre con il suono della pioggia, a cui si aggiunge la melodia sottile della chitarra che accompagna l’intera durata del brano, a sua volta incorniciato da altri effetti sonori che si rivelano lentamente per non alterare l’aura minimalista dell’intera traccia, e non sopraffare l’ascoltatore.

La sensazione evocata è di estrema serenità, grazie alle vibrazioni rilassanti che si abbinano perfettamente a qualsiasi SPA o spazio benessere. Il brano non è stato commissionato appositamente per Tár: la Universal Pictures, attraverso una ricerca organica, si è imbattuta nella traccia e ha scelto di inserirla all’interno del film proprio perché corrispondente alle modalità di rappresentazione della scena.

ABOUT Rehegoo

Rehegoo è il music service che permette di avere accesso a musica di qualità senza licenze attraverso playlist studiate ad hoc per ogni mood e settore, supportando contemporaneamente artisti emergenti: la piattaforma è stata fondata in Inghilterra nel 2014 dall’imprenditore italiano Marco Rinaldo, con l’obiettivo di abbattere le barriere che impediscono alle aziende e ai content creator di utilizzare la musica con licenza completa di cui hanno bisogno. Rehegoo detiene 1,3 milioni di canzoni ed é il primo produttore mondiale di musica rilassante, lavorando al fianco delle aziende per fornire la musica perfetta per le loro attività, studiando le esigenze di ogni settore e cliente specifico, dall’hotellerie alla GDO passando per luxury e retail. L’azienda ha attualmente sede in Inghilterra, Italia e Polonia e conta oltre 100 dipendenti. Opera a livello globale, collaborando con aziende in tutto il mondo. Ha inoltre recentemente stretto nuove collaborazioni sul mercato italiano con Despar, Interspar, Eurospar, Original Marines, McArthurGlen, Casa Cipriani, Piazza Italia, Happy Casa, Bata e Leroy Merlin. Nel 2022, la music tech company ha avuto un incremento di vendite del 270% nel solo mercato italiano, insediandosi in migliaia di punti vendita.

INFO

Per maggiori dettagli: Rehegoo.com/tar