Recensione: NICCOLO’ FABI – Tradizione e tradimento

A tre anni da “Una somma di piccole cose” torna Niccolò Fabi con un disco che divide.

Tradizione e tradimento è un disco che divide. In primis, perché diviso per sua stessa natura: che sia per il titolo come facilmente si può supporre, che sia le tematiche snocciolate. Un album che racconta la cronaca della crisi ma anche come superarla.

La potenza di Niccolò Fabi è il suo pugno gentile, la capacità di cantare e scrivere concetti duri evitando i motti di facile appiglio.

Il ruolo della musica, oggi (“L’arte non è una posa ma resistenza alla mano che ti affoga”, canta in Scotta) o le migrazioni, ma mai con polemica diretta. Un esempio lampante è la riflessione sulla diversità appena sussurrata in Io sono l’altro, in cui il cantautore romano riesce a evitare, non senza maestria, la retorica. Invita a una certa empatia, comprensione, capacità di mettersi i panni dell’altro, facendolo davvero: “Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso facci un giro e poi mi dici“.

Tradizione e tradimento ancora una volta il manifesto di Fabi come cantautore indipendente, uno dei pochi che pare resistere forte della libertà che ha raggiunto negli ultimi anni.

Voto: 8,00

Tre brani da ascoltare subito: Io sono l’altro – Scotta – A Prescindere Da Me

Quotes:

Io sono l’altro

Sono quello che spaventa

Sono quello che ti dorme

Nella stanza accanto

Io sono l’altro

Puoi trovarmi nello specchio

La tua immagine riflessa

Il contrario di te stesso

Io sono l’altro

Sono l’ombra del tuo corpo

Sono l’ombra del tuo mondo

Quello che fa il lavoro sporco

Al tuo posto

Sono quello che ti anticipa al parcheggio

E ti ritarda la partenza

Il marito della donna di cui ti sei innamorato

Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato

Quello che dorme sui cartoni alla stazione

Sono il nero sul barcone

Sono quello che ti sembra più sereno

Perché è nato fortunato

O solo perché ha vent’anni in meno

Quelli che vedi sono solo i miei vestiti

Adesso facci un giro e poi mi dici

E poi

Io sono il velo

Che copre il viso delle donne

Ogni scelta o posizione

Che non si comprende

Io sono l’altro

Quello che il tuo stesso mare

Lo vede dalla riva opposta

Io sono tuo fratello

Quello bello

Sono il chirurgo che ti opera domani

Quello che guida mentre dormi

Quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto

Il donatore che aspettavi per il tuo trapianto

Sono il padre del bambino handicappato

Che sta in classe con tuo figlio

Il direttore della banca dove hai domandato un fido

Quello che è stato condannato

Il presidente del consiglio

Quelli che vedi sono solo i miei vestiti

Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici

E poi mi dici

Mi dici

E poi mi dici

Mi dici

E poi mi dici

E poi mi dici

Mi dici

(Io sono l’altro)

Sono i giorni dello smarrimento

dell’amore che non si inventa

i giorni senza destinazione

e senza movimento

quando il gioco si fa serio

e si smette di giocare

ed è tutta una salita fino a sera

fino al sonno che ristora

Sono i giorni dello smarrimento

i giorni senza desideri

degli eventi in contro al tempo

senza un ruolo del reale

degli occhi chiusi contro il sole

in attesa di un barlume

quando non senti più calore

ed il vuoto ti assale

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

la strada per tornare

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

la stella da seguire

Sono i giorni del vagabondo

di un mondo brutto e chiuso a riccio

cittadino di un bel niente

straniero dappertutto

del Pacifico è determinato

esercizio del dissenso

i giorni in cui capirsi è complicato



i giorni fuori tempo

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

la strada per tornare

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

la stella da seguire

la stessa da seguire

Sono giorni complicati i giorni dello smarrimento

dove ti cerchi in una sola persona

e ti perdi in altre cento

e il Re brucia la corona

e il silenzio trova le parole

il mare vuole essere collina

per contemplarsi dall’alto

come fa uno specchio

come tu guardi il riflesso di quello che non ti ho mai detto

di quello che non ti ho mai detto

Il mattino è così stanco di illuminare

che mi ripete all’infinito buonanotte

l’acqua si fa vino

come l’innocente diventa un assassino

anche un orologio rotto ha ragione per due volte al giorno

e allora perché non posso sentirmi come mi sento

i tempi stanno cambiando

ma l’unica cosa che conta

è amare quello che ho intorno

e sentire in faccia il vento

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

la strada per tornare

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

la stella da seguire

la stella da seguire

(I giorni dello smarrimento)

E’ stato come in un appuntamento

su uno scoglio prima del tramonto

sembrava che io guardassi solo al largo

ma ti ho sentita arrivarmi accanto

prima seduti con le gambe fra le braccia

ognuno muto dentro i suoi richiami

poi con cura ci siamo aperti come libri

aiutandoci a ricordare i nomi di quelli che eravamo

quelli che eravamo

Tu arrivavi dalla fine di una guerra

io ero scivolato dal mio piedistallo

un’assemblea di cocci a conversar di vasi

due cani con il guinzaglio alla ricerca di un padrone

nella schiuma in basso ci appariva tutto chiaro

che non si nasce con un coltello tra le mani

guardandoci negli occhi entrambi sapevamo

che alla fine qualcuno pagherà

il male che ci ha fatto qualcun altro

Così ci siamo contro il vento

e in pochi passi eravamo fino al bordo

con il coraggio che da soli non avremmo mai trovato

tu mi hai sorriso e ho sentito di esser pronto

così il peso si è lasciato andare avanti

e i talloni si sono alzati dalla terra

tu avevi paura io forse un po’ di più

ma l’attimo dopo in un salto noi eravamo insieme

nel blu

nel blu

nel blu

(Nel blu)

Track list:

Scotta

A prescindere da me

Amori con le ali

Io sono l’altro

I giorni dello smarrimento

Nel blu

Prima della tempesta

Migrazioni

Tradizione e tradimento

Discografia:

1997 – Il giardiniere

1998 – Niccolò Fabi

2000 – Sereno ad ovest

2001 – Niccolò Fabi

2003 – La cura del tempo

2006 – Novo Mesto

2007 – Dentro

2009 – Solo un uomo

2012 – Ecco

2016 – Una somma di piccole cose

2019 – Tradizione e tradimento

