Recensione concerto: NEGRITA il nuovo album si fa palco [Info e Scaletta]

I NEGRITA hanno un nuovo disco da presentare e lo fanno nel modo che preferiscono: dal palco.

“Canzoni per anni spietati” (Leggi le recensione) è un disco duro nei contenuti lirici, morbido per quelli musicali, un disco dove la band toscana abbandona le sonorità che li hanno sempre contraddistinti a favore di certe aperture al folk, per un concept album in cui i testi hanno un valore centrale.

Questo in studio, ma non è così dal palco. Da “Canzoni per anni spietati” i Negrita scelgono un mazzetto di canzoni che virano verso il rock, opzionando solo un brano (”Song to Dylan”) del “lotto” folk e lo “infilano” nel blocco di scaletta più intimo. Perché ancora una volta la band dimostra di essere a piena trazione rock.

Lo sono nel primo blocco di canzoni, con il concerto che si apre (dopo “Give Peace a Change”) proprio con due rabbiosi e robusti brani nuovi (ma da tempo disponibili on line in singolo) e un altro classico come “Bambole”.

La scaletta, divisa in blocchi, vede un’alternanza di brani più tirati con ballate rock e aperture ritmiche che portano il pubblico a ballare, a condividere e partecipare ai brani. Nel loro repertorio Pau e soci (Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich alle chitarre, a cui si aggiungono sul palco Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria) hanno parecchie hit e per l’occasione le mettono in campo ripercorrendo, ancora una volta, la loro carriera che supera i 30 anni e recuperando anche un brano, “Provo a difendermi” – dall’album “Reset” del 1999, che sinora conta poche esibizioni dal vivo.

La data milanese del “Canzoni per anni spietatitour 2025” vede i Negrita in buona forma, tanti suoni robusti e aperture più delicate per costruire uno spettacolo dove il pubblico partecipa, salta, balla e canta in una comunione rituale come ogni concerto ben riuscito.

Nel blocco ritmico “Radio Conga”, “Il libro in una mano, la bomba nell’altra” e “Rotolando verso Sud” entrano ed escono dal rock più puro ibridandolo con ritmi reggae o latini, il tutto per far ballare e coinvolgere il pubblico.

Il blocco meno forte è quello delle ballate “Il giorno delle verità” e “Noi siamo gli altri” anche se quest’ultimo brano lascia tanto spazio a Drigo, impegnato in un lungo e potente assolo di chitarra.

Sul finale arrivano poi due brani “storici”: “Cambio” (1994) e “Mama Maè” (1998) che travolgono il pubblico.

Ancora la storia (e la positività) è protagonista dei bis con il trittico “Ehi! Negrita” (1994) (una vera festa), “A modo mio” (1997) e “Gioia infinita” (2008) con cui, sulle note di “What a Wonderful World”, mandano tutti a casa.

A modo loro (parafrasando i Negrita) sono ancora qui, con la loro musica che sa ostinatamente e orgogliosamente di rock, anche quando si “sporca” di altre cose, anche quando diventa patrimonio popolare.

Pau, Mac e Drigo non deludono, continuano dritti per la loro strada che evidentemente piace ed è quella vincente ed ogni volta aggiungono un tassello.

Un concerto che è dunque una conferma, non delude né sorprende, dove i Negrita fanno i Negrita e portano a casa con grande piacere la serata. In qualche modo una rassicurante certezza.

SCORE 7,00

Recensione di Marco Rumori per musicadalpalco.com

LA SCALETTA

Nel blu

Non esistono innocenti amico mio

Bambole

Provo a difendermi

Che rumore fa la felicità?

Brucerò per te

Il gioco

In ogni atomo

Song to Dylan

Ho imparato a sognare

Ama o lascia stare

Radio Conga

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

Rotolando verso Sud

Il giorno delle verità

Noi siamo gli altri

Cambio

Mama Maè

Bis

Ehi! Negrita

A modo mio

Gioia infinita

IL TOUR

15/04/2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

16/04/2025 – Venaria (To) – Teatro Concordia

18/04/2025 – Brescia – Teatro Clerici

19/04/2025 – Padova – Gran Teatro Geox

24/04/2025 – Rovereto (TN) – Palasport

01/05/2025 – Nonantola (Mo) – Vox Club

02/05/2025 – Nonantola (Mo) – Vox Club – SOLD OUT

ph cover: Negrita_Roma_Atlantico_8aprile2025_ph. Stefania Brovetto e Enrico Babuder