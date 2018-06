ONEREBUBLIC & VEGAS JONES il singolo Start Again

“START AGAIN” è il singolo dei OneRepublic che vede per la prima volta la band americana multiplatino collaborare con l’artista italiano VEGAS JONES.

“Quando ti dicono che non puoi farlo è il momento di dimostrare il contrario e la vera vittoria arriva se i risultati sono completamente inaspettati – racconta così VEGAS JONES questa collaborazione – Nel mio percorso è facile incontrare muri che sembrano insuperabili. Qualcuno si tira indietro e qualcuno, come me, la prende come una sfida personale. Questa collaborazione con i ONEREPUBLIC è la dimostrazione che la passione e la dedizione possono portarti dove sembrava impensabile e, la cosa più soddisfacente è essere stato scelto per le mie capacità musicali. Qui parliamo di una canzone che va oltre i confini del rap, anzi mescola due generi differenti alla perfezione”.

Per l’artista milanese poi: “Tenere alto il livello in pezzi del genere con nomi così importanti è una vera sfida, ma sono sicuro che l’Italia è pronta a dimostrare quanto vale. È una vittoria ed un nuovo punto di partenza. START AGAIN!”

VEGAS JONES (all’anagrafe Matteo Privitera, classe 1994 da Cinisello Balsamo – MI) è il rapper rivelazione del 2018 da ormai 101 giorni consecutivi nella Top 10 di Spotify Italia (al momento alla posizione n.9 dopo essere arrivato alla prima posizione) con il suo singolo “MALIBU”, brano già certificato Platino che ha registrato più 22 milioni di stream su Spotify e oltre 21 milioni di views su YouTube.

Vegas Jones (nome d’arte che si ispira a Vincent Vega, personaggio del film di Quentin Tarantino “Pulp Fiction” di cui Matteo è un grande ammiratore, e al rapper americano Nasir Jones -NAS – al quale Privitera ha voluto rendere omaggio) ha pubblicato il 23 marzo scorso il suo secondo disco “Bellaria”, album registrato in Italia e mixato negli Stati Uniti.

Vegas Jones partirà a novembre per il suo “Bellaria: il Tour” che farà tappa il 2 novembre a Napoli, il 4 novembre a Milano, l’8 novembre a Venaria (To), il 9 novembre a Bologna e l’11 novembre a Roma.

ONEREPUBLIC (Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni) hanno pubblicato il loro disco di debutto “Dreaming Out Loud” nel 2007. Nel disco era contenuta “Apologize”, brano che ha ottenuto da subito un successo mondiale sia di vendite che di airplay ottenendo anche una nomination ai Grammy e oltre 10 milioni di download e “Stop and Stare”, altro successo mondiale. Il secondo album “Waking Up” del 2009 conteneva i successi “All the Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”.

Il terzo album “NATIVE” arriva nel marzo 2013. Il disco ha debuttato alla posizione #4 della classifica americana e ha venduto più di 5 milioni di copie nel mondo. In “Native” erano contenuti i singoli di successo “If I Lose Myself” (disco d’ORO in Italia), “Feel Again”, “Love Runs Out” (certificato PLATINO in Italia), “I Lived” (certificato PLATINO in Italia e in vetta alla classifica radio) e“Counting Stars”, singolo che ha raggiunto la posizione #1 in 54 paesi vendendo oltre 10 milioni di copie, certificato 3 volte PLATINO in Italia).

Il loro ultimo album “OH MY MY” è uscito nell’autunno del 2016 debuttando al #3 posto della Billboard Top 200 Album chart. L’album contiene le hit “Wherever I Go” (certificato 2 volte PLATINO in Italia) “Kids” (disco d’ORO in Italia) e “Let’s Hurt Tonight”, quest’ultima canzone Colonna Sonora del filmCOLLATERAL BEAUTY e certificato PLATINO in Italia.

Il frontman Ryan Tedder porta avanti con successo una carriera di autore e produttore grazie alla quale si è aggiudicato anche un Grammy. Tra le sue collaborazioni quella con Taylor Swift (per il disco dell’artista dell’anno “1989”), Adele (per l’album “21” che ha ottenuto un Grammy come disco dell’anno), Beyoncé (Halo), U2 (per il disco “Songs of Innocence”), Ellie Goulding, Maroon 5, Leona Lewis (per i successi “Bleeding Love”, “Happy”), Stevie Wonder e Ariana Grande (“Faith” tratto dalla OST del cartoon SING), Camila Cabello, Kygo, James Arthur, Hailee Steinfeld e Paul McCartney.

La band ha recentemente concluso il tour in Asia e tornerà negli Stati Uniti il prossimo mese per aprire alcune date del “Down the Rabbit Hole Live”, il tour estivo della Zac Brown Band.

https://www.facebook.com/vegasjonespage

https://www.instagram.com/vegasjones