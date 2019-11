LENNY KRAVITZ: il nuovo singolo “Here To Love (#FightRacism)” in collaborazione con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite

Per creare un fronte unito contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione e sostenere l’unione e l’uguaglianza in tutto il mondo, Lenny Kravitz si unisce al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per la pubblicazione del nuovo singolo “Here To Love (#fightracism)”.

In attesa della Giornata mondiale dei diritti umani che si terrà il 10 dicembre, Lenny condivide una nuova versione del suo brano “Here To Love”. La versione originale è contenuta nell’undicesimo acclamatissimo album dell’artista Raise Vibration.



Dando ancora maggiore risalto a un messaggio di amore e inclusività, la legenda del rock che ha vinto ben 4 Grammy Awards si unisce al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in supporto a #FightRacism, una campagna che promuove l’uguaglianza, la tolleranza e la diversità. Come parte della campagna, nelle prossime settimane Lenny pubblicherà anche un potente e cinematografico video del brano “Here To Love (#FightRacism)”.



Maggiori dettagli sulla premiere verranno rivelati presto. Per ulteriori informazioni, visita la pagina #FightRacism e guarda qui un videomessaggio registrato da Lenny per celebrare l’importante collaborazione.





L’Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. “Here To Love” riconferma questo principio universale e lancia l’appello di Kravitz: “Dobbiamo essere tutti uniti perché siamo un’unica creazione, unirci nella lotta perché insieme siamo più forti, dobbiamo fare sempre ciò che è giusto e amare la vita degli altri come fosse la nostra”.



“Here To Love” sarà la colonna sonora della campagna #FightRacism del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che proseguirà per tutto il 2020 e oltre.



Il brano si aggiunge al lungo catalogo dell’artista già degno di nota. Più specificatamente, Rolling Stone ha definito la versione inserita all’interno dell’album come “una delle sue più incredibili performance canore degli ultimi anni”, e Paste ha detto che “il sentimento è così nobile e così necessario in tempi come questi che riesce a suscitare i brividi ancora prima che la canzone finisca”.



A breve ulteriori informazioni su #FightRacism, #HereToLove e Lenny Kravitz.



Combattiamo per i diritti umani. #FightRacism, #HereToLove adesso con Lenny Kravitz.





Scopri di più sul Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite:

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite si occupa, con il sistema delle Nazioni Unite, della promozione e della protezione dei diritti umani. Guidato dall’Alto Commissario e con uno staff di 1300 persone che lavorano in oltre 70 paesi, mira a rendere i diritti umani parte della realtà dell’intera popolazione mondiale. Scopri di più su www.ohchr.org e www.standup4humanrights.org