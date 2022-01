KAZE: tra gli alti e i bassi che vivo. Ascolta il nuovo singolo “Come fa”

Come fa è il nuovo singolo di KAZE. La talentuosa giovane cantautrice afro-italiana scrive personalmente le sue canzoni, nelle quali affronta tematiche introspettive e personali.

“Come fa” è un pezzo nato da una bellissima collaborazione con Margherita Carducci. È un brano in cui ho cercato di esplorare le mie paure e difficoltà quotidiane, senza per forza dar loro una connotazione positiva o negativa. Sono cose che sono lì, sono alti e bassi che vivo, domande che mi pongo e consapevolezze che ho maturato negli anni, volevo dar loro un posto. Poi c’è la costante necessità di farsi sentire ed essere compresi, che credo accomuni tutti. Penso che ciascuno di noi cerchi di far capire “come fa” dentro di sé. Dentro di me fa un po’ come la bellissima produzione di Valerio Smordoni».

Quello di KAZE è quasi uno sfogo, un flusso di coscienza in cui ripercorre i momenti in cui si è sentita persa e ha preferito sparire, in cui ha dovuto stringere i denti e lottare per non lasciarsi sopraffare dalle paure e dalle paranoie. Come canta l’artista “è raro vederci chiaro quando è buio” ma “a cosa serve il fondo se non a ritornare su”? Il brano è quindi anche un monito a reagire e a non lasciarsi sopraffare da quelle voci nella testa che spesso confondono, per colmare la distanza che intercorre tra la luce e l’oblio della propria mente.

ASCOLTA IL BRANO

ABOUT KAZE

All’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre africana (Burundi) e da padre napoletano. Trascorre l’infanzia in Burundi per poi trasferirsi in Italia all’età di 11 anni, a Terracina (RM). Fin da bambina si appassiona alla musica e alla recitazione, canta nel coro parrocchiale e recita in una compagnia teatrale per più di sei anni. Dopo una laurea in infermieristica a Roma, si trasferisce a Milano dove inizia un’esperienza lavorativa tra reparti Covid e pronto soccorso. Parallelamente, continua a coltivare la sua passione per il mondo della musica e dello spettacolo e, forte del suo talento e dello studio, ottiene una parte nel primo film italiano targato Amazon Prime “Anni da cane”, diretto da Fabio Mollo, ed entra nel roster di Island Records. Viene scelta come volto di diverse campagne pubblicitarie, tra cui “Eni Live Station 2021”, e come protagonista di alcuni videoclip musicali.

A ottobre 2021 KAZE pubblica i brani “Lasciami” e “Non c’è spazio per le foto”, entrambi contenuti nel progetto d’esordio“Ailleurs”. Attualmente è al lavoro su nuova musica che vedrà la luce nei prossimi mesi.

WEB & SOCIAL

Instagram: https://www.instagram.com/kaze_chocolat_de/

Facebook: https://www.facebook.com/paola.formisano.9