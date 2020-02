JOJO in concerto a Milano il suo soul, pop e r’n’b. Info e biglietti

JoJo arriva in Italia con il “Good To Know Tour” giovedì 17 settembre 2020 in Santeria Toscana a Milano.

Il tour coinciderà con l’uscita del nuovo disco di Jojo “Good To Know”, previsto in uscita in primavera. Il tour partirà il 21 aprile e toccherà diverse città americane per approdare poi in Europa e a Milano il prossimo 17 settembre in Santeria Toscana a Milano.

ABOUT JOJO

Originaria del Massachusetts, a soli 13 anni pubblica il singolo “Leave (get out)” che si posiziona direttamente al #1 della classifica americana e le permette di diventare la più giovane artista ad aver debuttato in prima posizione. La traccia è contenuta all’interno del suo primo e omonimo album pubblicato nel 2004 e certificato disco di platino con oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La pop star americana nel 2006 fa il suo ritorno con “The High Road” da cui viene estratto “Too Little Too Late”, altra hit che entra direttamente in Top 3 della Billboard Hot 100 e viene certificata oro con oltre 500 000 copie vendute.

Dopo dieci anni di silenzio nel 2016 JoJo pubblica l’album “Mad Love” che vanta collaborazioni con artisti come Alessia Cara, Wiz Khalifa e Remy Ma.

L’album, che ha debuttato nella Billboard Top 10, ha ricevuto critiche positive anche dal TIME, Rolling Stone, Cosmo e Pitchfork ed è considerato un lavoro più maturo ed elaborato rispetto ai precedenti.

Nel 2018 JoJo pubblica nuovamente i suoi primi due album sotto la sua etichetta personale Clover Music e decide di esplorare nuovi generi musicali collaborando con artisti come PJ Morton e Jacob Collier. L’anno successivo firma un contratto con Warner Records e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Say So” feat PJ Morton.

Oltre a una carriera come musicista, JoJo ha recitato in diversi film come “Acquamarine” e “R.V.” insieme a Robin Williams oltre a essere stata protagonista del film “Che Fatica Fare La Star!” che le ha regalato una candidatura ai Poptastic Awards.

Un nuovo singolo “Sabotage” arriva il 25 ottobre, nato dalla collaborazione con il rapper americano Chika e prodotto da Doc McKinney (The Weeknd, Santigold) e Lido (Halsey, Chance The Rapper).

“Sabotage”, che mostra il cambiamento e la maturità di JoJo fa da apripista a un nuovo album in arriverà in primavera e si chiamerà “good to know”.

La popstar ha infatti dichiarato “I feel supported. It’s the right time. We’re on the ascent!”.

INFO

Prezzi biglietti:

Posto unico: € 25,00 + diritti di prevendita

Vip Pack: € 94,00 + diritti di prevendita

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 27 febbraio

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 28 febbraio

WEB & SOCIAL

instagram.com/iamjojo

iamjojoofficial.com

facebook.com/JoJo

twitter.com/iamjojo