Intervista – GENERIC ANIMAL “Presto” è il post di tutto alla ricerca del nuovo concetto di pop

Un scenario sonoro innovativo e spiazzante, costruito di suoni e di quotidianità, senza eccessi e al tempo stesso senza filtri e artifizi.

Dietro all’omino viola di Generic Animal ci sta Luca Galizia, classe 1995, ragazzo del varesotto che con questo “Presto” firma il suo terzo lavoro. Il disco è stato pubblicato a poco più di un anno dall’esordio self-titled, seguito subito dopo dal secondo Emoranger, entrambi per La Tempesta. In mezzo, una lunghissima serie di date in giro per l’Italia passando per alcuni dei festival più prestigiosi, dal Todays al MiAmi e collaborazioni con alcuni dei migliori esponenti della scena hip-hop e trap come Ketama126, Massimo Pericolo, Mecna, Rkomi, Pretty Solero.

Il lavoro, l’infanzia e l’adolescenza, i soldi, l’amore, le relazioni con gli altri sono temi affrontati con l’approccio del nostro tempo, in forma individuale, intima, quotidiana, perché Generic Animal è un artista liquido con il dono naturale di trasportare la liquidità di una generazione e di una società ai piani alti della poesia.

Dai testi emerge chiara la capacità di Generic Animal di creare immagini definite con pochissime parole: metafore, metonimie, sineddoche per raccontare il quotidiano stralunato e bizzarro di un quasi millennial nato nella provincia italiana e cresciuto in seno alla generazione Z.

L’abbiamo incontrato … ecco cosa ci ha raccontato:

“Presto” è un disco suonato. Molta più musica, molta più melodia. Un composto molto più organico dove il mio disagio generazionale è romantico, malinconico e iper-creativo. Io vivo incastrato in una situazione dove i ricordi non sono quelli della mia generazione ma di quelle precedenti.

Racchiude tanti momenti: il momento per le storie e metafore infantili, il momento del lamentio e dei pochi soldi per la vita in viaggio, i momenti per le relazioni, spesso abbandonate, rotte dal silenzio.

“Presto” è la sveglia, un modello di scarpe da ginnastica, un avverbio. Presto è cominciato 3 anni fa, quando il mio progetto nasceva, ma non me ne sono accorto.

Era troppo Presto. E ora deve uscire.

Ho cominciato a scriverlo subito dopo il mio primo disco, nel 2017.

A maggio 2019 avevo tutto quel che sapevo ci sarebbe finito dentro.

La maggior parte delle demo di questo disco le ho scritte nella mia prima vera dimora Milanese, a casa del mio amico Andrea, che ha lasciato me e una mia amica viverci dentro.

Un sottotetto. Su un divanoletto Ikea, con chitarra, i-rig, garageband, un sacco di cuscini per la schiena, le gocce per dormire.

Ci sono dei rimasugli di queste demo se si cerca attentamente nei brani.

Tra mille traslochi (4 per la precisione) e tour.

Periodi in cui sai parlare bene di quello che ti circonda e male di quello che provi dentro,o viceversa.