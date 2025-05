Intervista – ALFA: la mia parte primordiale è sicuramente positiva

Cinque brani inediti ampliano lo spettro emotivo dell’opera, offrendo nuove sfumature al tema centrale dell’amore: ora più riflessivo, ora più viscerale, sempre sospeso tra sogno e concretezza. In parallelo, l’estate si apre per lui con un tour fitto di date e incontri speciali – su tutti, quello con Manu Chao, da cui nasce una collaborazione inaspettata e luminosa.

Con Manu nei giorni scorsi ha anche condiviso il palco a Lille in Francia durante uno dei suoi concerti.

Per Alfa, essere invitato a uno dei suoi concerti e salire sul palco accanto a Manu Chao non è stato soltanto un momento musicale, ma la realizzazione di un sogno coltivato da anni: esibirsi al fianco di uno dei suoi idoli, una figura che ha profondamente influenzato la sua visione artistica e personale.

L’energia del pubblico francese, la connessione autentica tra i due artisti e la forza del messaggio della canzone hanno reso questa esibizione un evento memorabile, simbolo di un ponte tra generazioni e culture musicali diverse, ma unite dallo stesso desiderio di esprimere libertà, gioia e autenticità.

Lo abbiamo incontrato alla vigilia di questa nuova fase, tra un palco da montare e un bus-studio mobile pronto a raccogliere idee per il prossimo disco.

Con ALFA si parla di musica, certo, ma anche di fiducia, di generazioni in cerca di luce, e di quella gioia fragile che si nasconde tra le righe delle canzoni.

Prontissimo! Anzi, ti dirò: non vedo l’ora. Per me il tour estivo è una specie di vacanza, nel senso più puro e autentico. Ovviamente è anche faticoso, è un tour de force vero, ma io amo la dimensione del live. Stare sul palco è uno dei momenti in cui mi sento più vivo. E poi non è solo suonare: è vivere il viaggio, condividere momenti con il mio team, fermarsi nelle trattorie tra una data e l’altra, costruire relazioni. Sono fortunato perché suono con le stesse persone con cui ho iniziato, quindi spesso sembra più una gita di classe che un lavoro. C’è allegria, confidenza, spontaneità. Questo tour è una celebrazione dell’estate, e io l’estate la adoro.

Ci siamo scambiati il numero e nel giro di qualche mese, tra messaggi vocali e chat su WhatsApp, è nata “”A me mi piace”. È stato incredibile: Manu ha sessant’anni, ma ha un’energia più giovane della mia. È uno spirito libero, uno che ti spiazza per quanto è autentico. Mi ha insegnato tanto anche solo con il suo modo di vivere. Oggi lo considero un amico e un mentore, anche se fa strano dirlo. Ma è merito suo: lui è uno che abbraccia il mondo con generosità, parla con tutti, fa le foto anche con le piante! (ride) Ha una luce rara.

In realtà ho già la testa sul nuovo disco: sto scrivendo mentre siamo in tour.

Intanto grazie per il paragone, che per me è importante. Lorenzo è una grande ispirazione, non solo come artista ma come essere umano.

Io credo che la mia generazione sia molto disillusa, piena di ansie e pressioni. Non sono esente da tutto questo sono come tutti gli umani complesso e anzi: non mi sveglio tutte le mattine con il sole dentro, ho anch’io momenti di cinismo, di stanchezza, di confusione.

Però nella musica cerco sempre di essere positivo, cerco sempre di andare all’essenza, e la mia essenza è positiva.

Non me lo impongo, sono nato energico, propositivo. Mi rendo conto che oggi può sembrare fuori luogo essere positivi, quasi un atto di ribellione, rispetto alla musica di certi mi colleghi e rispetto a ciò che succede nel mondo, ma se c’è chi ascolta le mie canzoni, vuol dire che là fuori c’è qualcun altro che sente le cose come me.

Io cerco di connettermi e canto per loro.

Io credo che serva, quando scrivi canzoni, tirare fuori il tuo istinto, la tua parte più primordiale e la mia parte primordiale è sicuramente positiva.