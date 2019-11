IL VOLO i suoi 10 anni, il the best e il tour mondiale: cronaca di un successo

I 10 anni del Il Volo è un incredibile traguardo! Parola di Piero, Gianluca e Ignazio: tre voci senza confronti che quest’anno festeggiano il decennio di successi costellati di concerti che hanno incantato le platee di tutto il mondo, di oltre 2 milioni di dischi venduti, 220 milioni di streaming sulle piattaforme online, oltre 500 milioni di views e più di 1 milioni di iscritti sul canale ufficiale YouTube.

Per celebrare questo anniversario, venerdì 8 novembre esce in tutto il mondo il nuovo album “10 Years” (Sony Music), il best of de IL VOLO che racchiude il meglio di una carriera che ha superato i confini nazionali. Il disco è stato presentato oggi alla stampa a Milano.

“10 Years” uscirà in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese. È disponibile in pre order su iTunes “10 Years – The best of (iTunes Edition)” con 27 brani + digital booklet e in pre order su Amazon.it in versione digitale e in versione fisica “10 Years – The best of (Italian and International version)” con CD con 19 brani o CD + DVD dello spettacolare concerto tenuto a Matera a giugno.

Raccoglie i brani più rappresentativi del repertorio de Il Volo, da “’O Sole mio”, a “My Way”, a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live.

CD “10 Years”:

Il mondo; ‘O sole mio; Surrender (Torna a Surriento); Smile; Caruso; Un amore così grande; Granada; My Way; Grande amore; Nel blu, dipinto di blu (Volare); Turandot: Nessun dorma; La traviata: Libiamo ne` lieti calici; People; Arrivederci Roma; Musica che resta feat. Alessandro Quarta; O Holy Night; A chi mi dice; El triste; Be My Love.

DVD “Live in Matera”:

Il mondo; Un amore così grande; Granada; Surrender; E penso a te; She’s Always a Woman; No puede ser; Nel blu, dipinto di blu (volare); Arrivederci Roma; My Way; Musica che resta; Smile; Almeno tu nell’universo; Caruso; Mi mancherai; People; Love story; A chi mi dice; ‘O sole mio; La Traviata: Libiamo ne` lieti calici; Grande amore; Turandot: Nessun dorma.

I dieci anni di carriera verranno celebrati anche grazie ad uno speciale evento televisivo che andrà in onda in prima serata il 19 novembre su Canale 5, con le immagini del concerto tenutosi nella magica Matera e i momenti più significativi della vita artistica del trio nel mondo.

Dal 9 novembre Il Volo sarà impegnato in un instore tour per incontrare i fan di tutta Italia.

Queste le date: 9 novembre al C.C. Romaest di Roma (Via Collatina – ore 17.30), 10 novembre al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano con speciale mini live (Piazza Duomo, 1 – ore 16.00), 13 novembre a La Feltrinelli di Bologna (Piazza Ravegnana, 1 c/o Galleria Aquaderni – ore 18.00) e 14 novembre al C.C. Campania di Marcianise – Caserta (Località Aurno, 1 – ore 17.00).

Il Volo è appena tornato dall’America Latina dove si è esibito davanti a oltre 70 mila spettatori in 17 concerti! Queste tappe fanno parte del tour mondiale per i festeggiamenti dei 10 anni di carriera, cominciato a maggio 2019 con i live in Giappone. Prima del Latin America, questa estate il trio è salito sul palco delle più suggestive location d’Italia, dal Teatro Antico di Taormina, all’Arena di Verona (sold out con 11 mila paganti), è stato in concerto in Europa, in Russia e nell’Europa dell’Est, dove ha registrato il tutto esaurito in 9 concerti davanti a 30 mila persone.

A partire dall’inizio del 2020 Il Volo sarà impegnato nel “North American Tour”, visitando ben 12 Stati e tenendo concerti in location del calibro del Radio City Music Hall di New York.

Questa estate Il Volo tornerà in concerto in Italia con 2 date speciali: il 30 agosto all’Arena di VERONA e il 4 settembre al Teatro Antico di TAORMINA. Queste location storiche apprezzate in tutto il mondo, il teatro greco e l’anfiteatro romano, ancora una volta abbracceranno lo spettacolo de Il Volo, che unisce divertimento e emozione, coinvolgendo il pubblico nel cantare le canzoni più famose e trasportandolo nei brani più intensi della tradizione italiana e d’Oltreoceano.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone. L’album “Musica”, contenente il brano “Musica che resta” che li ha portati sul podio del Festival di Sanremo, ha confermato ulteriormente il successo mondiale del trio arrivando nella la TOP 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele e entrando al secondo posto della classifica giornaliera dei dischi più venduti in Giappone (Original Confidence Daily International Music Charts), solo dopo la colonna sonora di Bohemian Rhapsody.

www.ilvolomusic.com