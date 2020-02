GHEMON ascolta “In Un Certo Qual Modo” il nuovo singolo

In un certo qual modo è il nuovo singolo di Ghemon. Il secondo brano estratto dal suo nuovo album “Scritto nelle stelle” in uscita il 20 marzo.

Il brano segue l’uscita di qualche settimana fa di Questioni di principio il primo estratto del nuovo disco. Anche in questo caso la centralità della parola è fondamentale nella musica di Ghemon, centralità che in questo brano racconta la dimensione della storia d’amore e dell’importanza dell’anima gemella come orizzonte e lenitivo dello stress del quotidiano.

Ho grande fiuto d’intuito però lascio tutto a metà

ho l’entusiasmo facile ma poi non ho pazienza

tu parli sempre chiaro ed è una dote di un altro pianeta

io sono così puro che quasi faccio tenerezza, sai

il coraggio non mi manca le sere che torno a casa con la faccia stanca

so che trovi una parola buona per me (una parola buona per me)

facciamo un passo alla volta

ci adattiamo adesso che la coperta è corta

e domani poi vedremo com’è

domani scopriremo com’è

quando stai con me

pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

tu mi fai sentire tipo sai

in quel certo qual modo

che non so spiegare eppure amore ci provo

perché quando stai con me

pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

tu mi fai sentire tipo sai

in quel certo qual modo

che non so spiegare eppure amore ci provo

ci provo

quando la bolla di pensieri minaccia

l’energia che rilascia

la tua semplice presenza attorno già mi rilassa

uso il cervello perché sono diverso dalla massa

ma ho imparato che alle volte devo agire di pancia

la calma scappa, le ho dato la caccia

il mondo è freddo e quando lo capisci il sangue si ghiaccia

non ho un posto sicuro a meno che io non sappia

che ti troverò lì che mi aspetti e mi apri le braccia, sai

il coraggio non mi manca

i giorni che chiama il direttore dalla banca

so che trovi una parola buona per me (una parola buona per me)

perché hai il bisogno profondo

di provare a ragionare giorno per giorno

e domani poi scoprire com’è

davvero non sapere com’è

quando stai con me

pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

tu mi fai sentire tipo sai

in quel certo qual modo

quando stai con me

pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

tu mi fai sentire tipo sai

in quel certo qual modo

che non so spiegare eppure amore ci provo

perché quando stai con me

pure nei momenti in cui mi sembra di impazzire

tu mi fai sentire tipo sai

in quel certo qual modo

che non so spiegare eppure amore ci provo

ci provo

che non posso stare

più un giorno senza di te

che non posso stare

più un giorno senza di te

che non posso stare

più un giorno senza di te

che non posso stare

più un giorno senza di te

Il 3 aprile partirà “Scritto nelle Stelle Tour 2020” che toccherà le principali città italiane (una produzione OTR). Il live, totalmente nuovo, è il “viaggio” in cui Ghemon da anni investe molte delle sue energie. Gli spettatori troveranno le loro canzoni preferite, ma organizzate in un vero e proprio spettacolo, con altrettanti momenti musicali inediti, creati da Ghemon appositamente per i suoi concerti.

03 aprile: Napoli – Common Ground

04 aprile: Roma – Orion

10 aprile: Firenze – Flog

11 aprile: Bari – Demodè

17 aprile: Treviso – New Age

18 aprile: Brescia – Latteria Molloy

24 aprile: Bologna – Estragon

29 aprile: Torino – Hiroshima

30 aprile: Milano – Alcatraz

GHEMON è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap: un caso quasi unico all’interno dello scenario in Italia. Dopo un lungo percorso artistico e la pubblicazione degli album “La rivincita dei buoni” (2007), “E poi, all’improvviso, impazzire” (2009) e “Qualcosa e cambiato” (2012) inizia a definire il suo territorio musicale: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana.“ORCHIdee” (MacroBeats/Artist First) è il disco uscito nel maggio 2014, che segna la sua maturazione artistica. Da quel momento inizia un lunghissimo tour di più di settanta date, accompagnato da una vera e propria band rinominata “Le Forze del Bene”. Nel settembre 2017 pubblica “Mezzanotte” (MacroBeats/Artist First). Il nuovo album, sempre prodotto da Tommaso Colliva e interamente suonato dalla sua band “Le forze del bene” è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione Hip Hop. L’album ha esordito alla 3^ posizione della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia e a novembre 2018 il singolo “Un Temporale” è stato certificato disco d’oro. Nel febbraio 2018 è ospite di Diodato sul palco del Teatro Ariston. Nel 2019 firma con Carosello e Artist First – per la prima co-produzione tra aziende italiane – e partecipa, questa volta da protagonista, alla 69^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola” (disco d’oro), ottenendo un incredibile consenso di pubblico e critica.

A settembre 2019 si conclude il “Mezzanotte tour” che ha portato Ghemon in giro per tutta Italia per oltre 2 anni.

