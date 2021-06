ELASI “Cocoricò” il suo nuovo singolo tra estate e tutela dell’ambiente

Cocoricò è il nuovo singolo di ELASI, in uscita venerdì 4 giugno. La cantautrice, producer e chitarrista alessandrina di base a Milano torna con un brano pieno di energia, colorato e divertente: un nuovo passo nel suo universo sonoro esplosivo e coinvolgente, nel suo stile originale e spaziale.

Cocoricò è una canzone che esprime un concetto che dovrebbe essere pop – nel senso di conosciuto e capace di coinvolgere tutti – con un sound volutamente, dichiaratamente pop.

La salvaguardia dell’ambiente, dell’unica Terra che abbiamo, è un argomento che deve essere sempre più prioritario. Il nostro pianeta che sta andando in pezzi: l’Amazzonia brucia per produrre la carne che consumiamo, la deforestazione avanza brutalmente per alimentare il business degli avocado di cui ci siamo innamorati, le acque sono sempre più inquinate e malsane.

Lì c’erano conchiglie, ora solo siga e bottiglie” è una frase che mi è venuta in mente una mattina in cui, con le mie amiche, stavamo raccogliendo mozziconi, plastica e vetri rotti di una spiaggia libera in Liguria – racconta ELASI – il testo di Cocoricò è la sintesi di quei discorsi che faccio con le persone a me care sul mondo in cui viviamo oggi, sulla paura del futuro, su una società che fagocita ecosistemi disinteressandosi delle conseguenze.

Dipende da noi la tutela del pianeta: non c’è tempo, anche se la colpa è degli altri tanto sono fatti nostri, come canta lei stessa. Dipende anche da noi, dunque: è partendo dalle piccole scelte quotidiane che si può fare la differenza e permettere di conservare l’equilibrio della natura”.

Nata quasi per gioco da una jam session nello studio dell’amico Simone Manzotti di synth e voci in falsetto in stile Jungle, dalla quale ELASI ha poi sviluppato melodia e testo, Cocoricò si ispira senza volerlo a “Virtual Insanity” dei Jamiroquai: un brano ecologista e arrabbiato, ma estremamente funk-pop.

Un irresistibile sound disco funky ottenuto grazie agli amici e compagni di band Plastica (Matilde Ferrari) e Braoboy (Emanuele Tosoni), che collaborato con ELASI nella pre-produzione aggiungendo fiati, percussioni e nuovi elementi e alla partecipazione nella produzione finale di Kleak & Veebu, che hanno lavorato al brano a distanza, da Valencia.

Ciliegina sulla torta, il mix e master di Pinaxa (sound engineer di Depeche Mode, Battiato, Jovanotti).

Cocoricò è una canzone capace di far ballare e far pensare, perfetta per scatenarsi e per riflettere. E la magia di ELASI è che riesce a farlo contemporaneamente.

ABOUT ELASI

Cantautrice, chitarrista, producer alessandrina il cui stile musicale è impregnato di viaggi in giro per mondi, reali e immaginari.

Con una formazione di chitarra classica al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, di produzione musicale presso uno studio di Los Angeles e di un biennio di songwriting presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma, Elasi a ottobre 2018 pubblica il suo primo singolo “Benessere”. Il brano attira subito l’attenzione di pubblico e critica grazie al sound colorato e liquido che caratterizza tutta la produzione dell’artista, capace di intrecciare le influenze musicali più varie, dall’afrobeat alla bossanova, dal R&B al funk, dal nu jazz all’elettronica sperimentale, dall’house al glam rock. A gennaio 2019 esce il brano “Vivo di vividi dubbi”. A novembre 2019 esce il singolo “Si salvi chi può” per Sugar, e ad aprile 2020 il brano “Continenti” (Sugar).

In questi anni ELASI si è esibita sui palchi di molte prestigiose realtà italiane (Blue Note, MI AMI Festival, Home Festival) e ha vinto borse di studio, bandi e premi per il suo progetto artistico (Bando ORA!X, Premio miglior canzone e Premio miglior arrangiamento al Premio Bindi, artista del mese su MTV New Generation, finalista su Rai 1 al Premio Lelio Luttazzi, borsa di studio per Berklee Umbria Jazz Clinics).

Anticipato dai singoli “Valanghe” ed “Esplodigodi”, “Campi Elasi” è il suo Ep di esordio, uscito il 28 ottobre 2020 per NVM/Sugar, nel quale ha sviluppato collaborazioni in remoto con musicisti da tutto il mondo creando un sound dai confini geografici e stilistici superfluidi e variopinti che ha conquistato la stampa e gli ascoltatori.

Elasi collabora stabilmente con fashion designer emergenti e sperimentali di tutto il mondo (Amorphose, He Zhoxuan, Florentina Leitner, Chrishabana, Christoph Ritter Studio, Yvmin, Percy Lau) che le inviano le proprie produzioni per set fotografici e video. Nel 2020 collabora per la realizzazione, come volto e come musica, di uno spot pubblicitario di WOVO, noto sexy shop e community milanese, ed è resident dj e sound designer di un’installazione nel Cartier Pasha Hub. Radio Raheem, radio di riferimento della scena elettronica italiana, l’ha inoltre scelta come resident DJ affidandole il programma Oasi Elasi e Italia Music Export l’ha selezionata per esibirsi da remoto al LUCfest in Taiwan. Nel 2021 crea Poche, un collettivo aperto di produttrici elettroniche italiane che vuole dare visibilità e creare nuove opportunità per le donne producer, mirando a una maggiore inclusione all’interno dell’industria musicale italiana, ed è finalista a Musicultura 2021.

Elasi sta lavorando al nuovo disco, che avrà collaborazioni importanti: ad anticiparlo arriverà il nuovo singolo COCORICÒ, in uscita il 4 giugno per Trident/Polydor.

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/elasi__

https://www.facebook.com/elasimusic