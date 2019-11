COLDPLAY: esce “Everyday Life” ecco la track list

Arriva domani nei negozi e on line l’ottavo album dei Coldplay “Everyday Life”.

Everyday Life è stato prodotto da The Dream Team e vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti(musicista nigeriano figlio di Fela Kuti), Tiwa Savage(cantante, compositrice e attrice nigeriana) e Jacob Collier (giovane musicista già vincitore di due Grammy nel 2017), ma molte sono le curiosità di questo nuovo lavoro che è stato annunciato in modo originale, attraverso inserzioni pubblicitarie sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo. L’album ha la durata di 53 minuti ed è diviso in due parti: Sunrise e Sunset.

In questo album i Coldplay uniscono le culture orientali ed occidentali e si mostrano attenti ai problemi della povertà del mondo, dei diritti umani e delle discriminazioni sociali e religiose.

Un brano ha il titolo in arabo e riprende un famoso poema di un poeta iraniano, un altro, “Trouble in Town”, vede la partecipazione nel coro dei bambini di una onlus in Sud Africa a cui andranno i ricavi del pezzo. Ma le curiosità non sono finite: parti di documentari, canzoni di cantanti pakistani e commenti di incontri di boxe arricchiscono questo viaggio musicale.

Non manca la famiglia, Moses Martin è tra gli autori, oltre che nel coro con la sorella Apple, nel singolo che ha lanciato l’album “Orphans”, mentre la moglie di Will Champion, Marianna, è nei cori di Everyday Life.

Anche l’Italia è presente nell’album, sia con il produttore Davide Rossi, sia perché alcune delle canzoni (Church, Trouble in Town e Arabesque) sono state registrate in Toscana e precisamente a Villa Tombolino a Bolgheri in provincia di Livorno.

L’immagine di copertina è stata realizzata da Pilar Zeta. Si rifà ad una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland. La scritta in arabo sulla copertina è la traduzione del titolo, mentre la scritta laterale sta per “Peace and Love”.

Il giorno dell’uscita la band terrà due concerti esclusivi in diretta streaming su YouTube dalla Giordania. Coldplay: Everyday Life – Live in Jordan si terrà ad Amman e rispecchierà le due metà del doppio album: Sunrise e Sunset. Il concerto Sunrise inizierà alle ore 5 del mattino (ora italiana) e il concerto Sunset seguirà alle ore 15:00. È questa la prima volta che la band si esibisce in Giordania. Il 25 novembre, invece si esibiranno a Londra nel suggestivo scenario del Museo di storia naturale.

Ecco La tracklist dell’album è la seguente:

Sunrise

Sunrise

Church

Trouble In Town

BrokEn

Daddy

WOTW / POTP

Arabesque

When I Need A Friend

Sunset

Guns

Orphans

Èkó

Cry Cry Cry

Old Friends

بنی آدم

Champion Of The World

Everyday Life

Coldplay.com