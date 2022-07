BLACKPINK in agosto il nuovo album della girlband del K-pop

Uscirà in agosto il nuovo disco delle BLACKPINK. La girlband del K-Pop, infatti, sta dando gli ultimi ritocchi al loro nuovo album.

YG Entertainment, il management della band ha dichiarato:

le Blackpink sono al lavoro su nuova musica da tempo. Oltre alle nuove uscite e ad un progetto su più larga scala a cui stanno dando gli ultimi ritocchi, le BLACKPINK s’imbarcheranno presto in quello che sarà il più grande tour mondiale nella storia di una girlband del K-Pop entro la fine dell’anno. L’obiettivo è avvicinarle ai loro fan in tutto il globo”.

Le BLΛƆKPIИK – (L-R) Lisa (리사), Jisoo (지수), Jennie (제니) e Rosé (로제) – sono la girlband sudcoreana più famosa di tutti i tempi, formatasi nel 2016.

Il loro primo album è stato pubblicato nel 2018, intitolato Blackpink in Your Area, divenuto poi il disco più alto nella classifica Billboard per delle artiste femminili di K-pop. Le Blackpink hanno vinto 34 premi, ricevuto oltre 131 nomination, ottenuto miliardi di visualizzazioni solo su YouTube, 7 miliardi di stream solo sulla piattaforma di Spotify e registrato il tutto esaurito col loro primo tour nelle arene in Nord America. Nel 2020 hanno pubblicato il disco “THE ALBUM”, anticipato dalle hit “How You Like That” e “Ice Cream” in collaborazione con la superstar Selena Gomez. Nonostante il disco sia uscito nel pieno della pandemia da COVID-19, le BLACKPINK hanno ottenuto responsi record in tutto il globo con la loro musica. “THE ALBUM” ha debuttato alla posizione n.2 della classifica statunitense Billboard 200 e nella classifica inglese degli album.

La traccia “Lovesick Girls” ha venduto oltre 1.4 milioni di copie in tutto il mondo, facendo delle Blackpink la prima girlband del K-Pop a vendere oltre un milione di unità.

