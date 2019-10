ALGIERS ‘There Is No Year’ è il nuovo album. Due date in Italia a Febbraio

Gli Algiers torneranno nel 2020 con il terzo album, “There Is No Year”, in uscita il 17 gennaio su Matador Records. Il quartetto di Atlanta pubblica anche il video di “Dispossession”, primo singolo estratto dal nuovo album.

Sotto la direzione dei produttori Randall Dunn [Sunn O))), Earth] e Ben Greenberg [Zs, Uniform (presente nella terza stagione di Twin Peaks)], There Is No Year è caratterizzato da un R&B post-punk che guarda al future con il cuore intrappolato ad Atlanta, dove iniziarono. Si passa dai paesaggi industrial di Scott Walker del periodo 4AD o il periodo berlinese di Iggy & Bowie, a qualcosa che potrebbe essere il figlio sintetico di Marvin Gaye e Fever Ray.

L’album è stato registrato nel corso dell’ultimo anno a New York dagli amici di infanzia Franklin James Fisher, Ryan Mahan e Lee Tesche, originari di Atlanta, e dal batterista Matt Tong, ed è stato prodotto da Randall Dunn [Sunn O))), Earth] e Ben Greenberg [Zs, Uniform].

Chi conosce gli ideali di questo autentico quartetto troverà che la direzione presa in There Is No Year sia qualcosa di nuovo e senza precedenti. Arrivato dopo due anni di tour non-stop in tutto il mondo a supporto dell’acclamato secondo album The Underside Of Power – in cui gli Algiers hanno suonato anche in Europa centrale e dell’Est, negli stati baltici e i balcani dove si sono costruiti un seguito molto forte; hanno aperto i concerti dei Depeche Mode suonando in stadi dalla capienza di 75.000 persone come l’ Olympiastadion di Berlino; e hanno partecipato al Glastonbury 2019 – There Is No Year fortifica il suono soul carico di doom che li ha caratterizzati sin dall’inizio, espandendosi inoltre verso nuovi territori, gli stessi che il chitarrista Lee Tesche descrive come “un’era differente.”

Il brano “Dispossession” cattura il lato più espansivo e orientato al future degli Algiers e vede come ospite alla voce Mourning [A] BLKstar di Cleveland. Il video è stato girato nella comunità di Noisy-le-Grand nei sobborgi a est di Parigi, tra monumenti architettonici moderni come Le Palacio d’Abraxas e Les Arènes de Picasso, e include scene prese dalla visita della band ad Algeri durante le rivolte nel marzo 2019.

Lo spettro dell’espropriazione tormenta tutti noi,” afferma il pluristrumentista Ryan Mahan. “Ovunque l’imperialismo reprime le storie macabre del nostro passato, presente e futuro. I testi di Franklin in ‘Dispossession’ e nel nostro nuovo album ‘There Is No Year’, come un romanzo neo-Southern Gothic con un sottofondo di anti-oppressione, testimoniano questo orrore moderno e raccontano i vari modi in cui tutti noi – vivendo e desiderando – sopportiamo e resistiamo a suoi continui attacchi.” Tra l’urgenza del momento, “Dispossession” racconta gli avvertimenti riguardanti la guerra perenne contro l’oblio” afferma il regista del video Sohail Daulatzai. “Il video si apre nei luoghi dei massacri coloniali algerini, si muove verso gli spazi repressi delle banlieue e mostra scene dal Jardin d’Agronomie Tropicale – un parco che celebra le glorie dell’impero. Non si tratta solo del passato o di Parigi ma di tutti I luoghi in cui le bandiere dell’ovest sventolano, dove i monumenti della nostra rovina vengono eretti – promemoria della violenza in atto, delle tensioni tra i sogni e lo scontento, passato e presente, loro e noi. Volevo dare una risonanza visiva a queste tensioni, ai nostri atteggiamenti dignitosi in mezzo alla follia e alle nostre memorie di un futuro preannunciato.”

Gli Algiers sono nati a Londra nel 2012 grazie a Fisher, Mahan e Tesche, tre amici di Atlanta che suonavano insieme sin dall’infanzia. La band ha poi ingaggiato il batterista Matt Tong (ex Bloc Party) e ha firmato con la Matador nel 2014. Da allora hanno suonato in tutto il mondo e hanno pubblicato due acclamati album, il debutto omonimo del 2015 e il secondo disco del 2017 intitolato The Underside of Power.

Da febbraio gli Algiers partiranno per il loro tour in supporto a There Is No Year e passeranno dall’Italia per due imperdibili date: 26 febbraio al Monk di Roma e il 27 febbraio al Circolo Ohibò di Milano. Per maggiori informazioni sul tour, visita: http://algierstheband.com/.

ALGIERS—THERE IS NO YEAR

1. There Is No Year

2. Dispossession

3. Hour of the Furnaces

4. Losing is Ours

5. Unoccupied

6. Chaka

7. Wait for The Sound

8. Repeating Night

9. We Can’t Be Found

10. Nothing Bloomed