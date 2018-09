Riproponiamo le recensioni originali di dischi del passato

Originaria delle Barbados, Rihanna sta ottenendo successo in tutto il mondo con la sua Pon The Replay, disco dancehall davvero irresistibile.

L’album è diviso in due parti; la prima parte da ballare e la seconda metà di lentoni e riempitivi, assolutamente di rito per tutte le cantanti R&B (eccetto Missy, ovviamente).

Rihanna ha tutte le carte in regole per affermarsi come cantante di successo, anche se questo suo esordio, pur essendo in alcune parti molto gradevole con quel suo mix di Reggae, musica caraibica e pop, manca un po’ di carattere.

(06 Ottobre 2005)

Track list:

1. Pon De Replay

2. Here I Go Again

3. If It’s Lovin’ That You Want

4. You Don’t Love Me (No, No, No)

5. That La, La, La

6. The Last Time

7. Willing To Wait

8. Music Of The Sun

9. Let Me

10. Rush

11. There’s A Thug In My Life

12. Now I Know

13. Pon De Replay (Remix)

Discografia:

2005 – Music of the Sun

2006 – A Girl Like Me

2007 – Good Girl Gone Bad

2009 – Rated R

2010 – Loud

2011 – Talk That Talk

2012 – Unapologetic

2016 – Anti