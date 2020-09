Recensione: JOY DENALANE – “Let Yourself Be Loved”

Ascoltare Joy è come immergersi in un mondo delicato fatto di soul, R&B e musica folk africana. Una miscela sensuale, avvolgente che ricorda i classici del soul, della Motown (label con il quale esce questo disco) da Aretha Franklin, Marvin Gaye e Isaac Hayes tra la fine degli anni ’60 e 70′.

“Let Yourself Be Loved” è il nuovo album della cantante afro-tedesca Joy Denalane. Joy è poco conosciuta alle nostre latitudini ma in Germania è stata definita la “Queen del soul tedesco”.

Padre sudafricano e madre tedesca, Denalane racconta nei suoi brani le divisioni culturali e le ingiustizie razziali sopportate in questi anni. Questo nonostante il fatto che la sua famiglia vivesse a Berlino, una città che secondo lei era tra le più accettabile, aperte e cosmopolite.

Le diverse influenze culturali della musica soul e hip-hop hanno plasmato lo stile unico di Denalane. Ispirata dai suoni di Aretha Franklin, Letta Mbulu e Mary J. Blige, si è appassionata all’hip-hop e si è divertita a visitare i club con i suoi due fratelli maggiori mentre il movimento prendeva piede a Berlino.

“Let Yourself Be Loved” è una celebrazione soul. Una magia. Amore e spirito.

Fa bene al cuore!

SCORE : 7,75

TRE BRANI DA ASCOLTARE SUBITO:

Be Here In The Morning – The Ride – Top Of My Love

TRACKLIST

DISCOGRAFIA

2002: Mamani

2004: Mamani Live

2006: Born & Raised

2011: Maureen

2017: Gleisdreieck

2020: Let Yourself Be Loved

