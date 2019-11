Recensione: CESARE CREMONINI – 2C2C (The Best Of)

Recensire un The Best Of è sempre un’impresa ardua, soprattutto se poi la raccolta racchiude l’intera carriera di uno degli artisti italiani più importanti ed amati di questi ultimi 20anni: Cesare Cremonini.

2C2C è qualcosa di diverso, un progetto più articolato, più concettualizzato. Prima di tutto al suo interno ci sono 6 inediti, quanto basterebbe per pubblicare un Ep.

Iniziamo proprio da qui a raccontare la storia sonora di Cesare. Sei brani che mostrano un Cesare Cremonini sul pezzo più che mai.

Due brani elevati, suggestivi, emozionanti, adulti ed estremamente ricercati sia sotto il profilo lirico sia sotto quello melodico (Se un giorno ti svegli felice – Al telefono). Un brano divertente, spensierato ma non banale (Giovane stupida). Due brani così così. Non proprio tra i migliori e riempitivi ( Ciao – Amici Amici).

E un virtuosismo strumentale di grande impatto (How Dare You?).

Nel disco ci sono anche i migliori pezzi in versione piano e voce raccolti qua e la durante i live di quest’estate. Poi ci sono 18 rarità. Versioni demo o alternative che vestono in modo diverso i vari capolavori di Cesare.

E per finire le sue divagazioni strumentali, veri e propri esercizi di stile che danno lo spessore da musicista di Cesare.

Al centro il racconto della sua storia con le sue canzoni dagli esordi dei Luna Pop con 50 Special e Qualcosa di grande all’evoluzione di Poetica e Nessuno vuole essere Robin.

Un disco che è il compendio della sua vita e della sua musica.

Score: 8,00

Tre brani da ascoltare subito: Se un giorno ti svegli felice – Al Telefono – Giovane Stupida

Tracklist:

0. INEDITI

SE UN GIORNO TI SVEGLI FELICE

AL TELEFONO

GIOVANE STUPIDA

CIAO

AMICI AMICI

HOW DARE YOU?

1. THE BEST OF – VOL 1

POETICA

NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN

LOGICO #1 – REMASTERED 2019

LA NUOVA STELLA DI BROADWAY – REMASTERED 2019

IL COMICO (SAI CHE RISATE) – REMASTERED 2019

MONDO – REMASTERED 2019 feat. JOVANOTTI

BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) – REMASTERED 2019

GREYGOOSE – REMASTERED 2019

LOST IN THE WEEKEND – REMASTERED 2019

HELLO!

I LOVE YOU – REMASTERED 2019

KASHMIR – KASHMIR

IO E ANNA – REMASTERED 2019

UNA COME TE – REMASTERED 2019

POSSIBILI SCENARI

2. THE BEST OF – VOL 2

MARMELLATA #25 – REMASTERED 2019

LE SEI E VENTISEI – REMASTERED 2019

MAGGESE – REMASTERED 2019

DICONO DI ME – REMASTERED 2019

PADREMADRE – REMASTERED 2019

LE TUE PAROLE FANNO MALE – REMASTERED 2019

VIENI A VEDERE PERCHÉ – REMASTERED 2019

FIGLIO DI UN RE – REMASTERED 2019

SARDEGNA – REMASTERED 2019

GLI UOMINI E LE DONNE SONO UGUALI – REMASTERED 2019

LATIN LOVER – REMASTERED 2019

IL PAGLIACCIO – REMASTERED 2019

GONGI-BOY – REMASTERED 2019

RESTA CON ME (VERS.2001) – REMASTERED 2019

QUALCOSA DI GRANDE – REMASTERED 2019

UN GIORNO MIGLIORE – REMASTERED 2019

50 SPECIAL – REMASTERED 2019

3. PIANO & VOCE

VIENI A VEDERE PERCHÈ (LIVE UNA NOTTE A SAN SIRO 2018)

L’ANNO CHE VERRÀ (LIVE STADIO DALL’ARA 2018)

NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (PER PIANOFORTE E VOCE)

UNA COME TE (LIVE TORINO 2014) – REMASTERED 2019

FIGLIO DI UN RE (LIVE TORINO 2014) – REMASTERED 2019

KASHMIR-KASHMIR (PER PIANOFORTE E VOCE)

BELIEVE IN LOVE (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

LOGICO #1 (LIVE ROMA 2015)

AL TUO MATRIMONIO (PER PIANOFORTE E VOCE)

POETICA (PER PIANOFORTE E VOCE)

MONDO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

WALTER OGNI SABATO È IN TRIP (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

DUE STELLE IN CIELO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

POSSIBILI SCENARI (PER PIANOFORTE E VOCE)

UN UOMO NUOVO (PER PIANOFORTE E VOCE)

AMOR MIO (LIVE “UNA NOTTE AL PIANO” TAORMINA 2013)

4. RARITIES

GREYGOOSE (ORIGINAL DEMO RECORDING)

MARMELLATA #25 (ORIGINAL HOME RECORDING)

DEV’ESSERE COSÌ (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

SILENT HILL (ALTERNATIVE DEMO)

IL PAGLIACCIO (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN (ALTERNATIVE STRINGS DEMO)

LE TUE PAROLE FANNO MALE (ORIGINAL HOME RECORDING)

DEV’ESSERE COSÌ (ORIGINAL HOME RECORDING)

SARDEGNA (ORIGINAL HOME RECORDING)

MONDO (ORIGINAL DEMO)

LA NUOVA STELLA DI BROADWAY (ORIGINAL DEMO)

LA RICETTA (…PER CURARE UN UOMO SOLO) (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

LA VALLE DEI RE (“MAGGESE SESSION” LONDON 2005)

PIAZZA SANTO STEFANO (“MAGGESE SESSION” LONDON 2005)

POETICA (ORIGINAL DEMO)

SE C’ERA UNA VOLTA L’AMORE (HO DOVUTO AMMAZZARLO) (ALTERNATIVE VERSION LONDON 2005)

QUANDO SARÒ MILIARDARIO (ORIGINAL DEMO)

SARDEGNA (ALTERNATIVE DEMO)

5. INSTRUMENTALS

CERCANDO CAMILLA – REMASTERED 2019

MASTERGROOVE SIX – REMASTERED 2019

GLI UOMINI E LE DONNE SONO TRANQUILLI – REMASTERED 2019

MARMELLATA #25 SMOOTH

PEGGY’S BLUES

RUE DE RIVOLI

SHAKER

ST. PETER CASTLE (LIVE WITH THE TELEFILMONIC ORCHESTRA)

BANJOBALLO #1 (BALLE DI FIENO NELLA CITTÀ DEGLI STOLTI) – REMASTERED 2019

VERREI – REMASTERED 2019

50 CIELI – REMASTERED 2019

BAGÙS

LINDA & MORENO PARTE I

LINDA & MORENO PARTE II

LINDA & MORENO PARTE III

Discografia:

2002 – Bagus

2005 – Maggese

2008 – Il primo bacio sulla Luna

2012 – La teoria dei colori

2014 – Logico

2017 – Possibili scenari

2019 – 2C2C (The Best Of)

