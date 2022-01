La colonna sonora di ENCANTO il film Disney, prima in Usa con oltre 1 miliardo e mezzo di stream

Sta anellando record su record la colonna sonora originale del film Disney “Encanto”. La soundtrack conquista la prima posizione della classifica statunitense degli album più venduti, la Billboard 200, a distanza di 8 settimana dall’uscita.

Anche la canzone originale “We Don’t Talk About Bruno” raggiunge la seconda posizione della classifica Billboard Hot 100, divenendo il primo brano di un film Disney a raggiungere questo traguardo da “A Whole New World” tratta da Aladdin nel lontano 1993. Anche il brano “Surface Pressure”, tratto sempre da Encanto, ha raggiunto la top10 della Billboard Hot 100.

In totale, la colonna sonora ha accumulato ad oggi oltre 1,5 miliardi di stream in tutto il globo con “We Don’t Talk About Bruno”, ormai divenuta una hit virale su tutte le piattaforme, saldamente ancorata nella top10 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify. Su YouTube è il video più visto con oltre 122 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto la prima posizione nella classifica inglese dei singoli più venduti e ascoltati, divenendo la prima canzone Disney a raggiungere la vetta della classifica inglese. Il brano gode anche di estrema popolarità su TikTok con oltre 9,1 miliardi di views e oltre 3 milioni di creazioni.

IL FILM

Encanto, il 60° lungometraggio Walt Disney Animation Studios vincitore del Golden Globe® per il Miglior film d’animazione.

Encanto è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino. La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush.

Nel film, la magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

LA COLONNA SONORA

L’album, già disponibile su tutte le piattaforme, include otto brani originali firmati al cantautore e compositore vincitore ai Tony® e ai Grammy® Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Oceania”) e la colonna sonora originale di Germaine Franco, nominato agli SCL (Società dei Compositori e Autori).

Nella versione italiana del film, Alvaro Soler interpreta la canzone originale “Oruguitas innamorate” (versione italiana del brano “Dos Oruguitas”, interpretata nella versione originale in spagnolo da Sebastián Yatra). L’artista Carlos Vives interpreta il brano “Colombia, Mi Encanto”.

Immergendosi nella musica della storia ambientata in Colombia, Miranda ha affermato:

Molti ritmi mi sono familiari, ma la strumentazione e l’orchestrazione sono diverse e spesso uniche in Colombia. Una delle cose più divertenti è che la fisarmonica è davvero centrale nella musica. È stata davvero una gioia immergermi in artisti che non conoscevo e approfondire quelli che ho amato crescendo, come Carlos Vives, con cui abbiamo la fortuna di lavorare in questo film. L’intero processo consisteva nell’innamorarsi della musica e della cultura colombiana e nella possibilità di suonare in quello spazio”.

Mike Elizondo (i brani “96,000” nel musical In the Heights, “My Shot (Rise Up Remix)” in The Hamilton Mixtape) ha co-prodotto le canzoni.

Spero che gli spettatori cantino queste canzoni, proprio come è accaduto per molti classici Disney”, ha affermato Elizondo. “Contengono molti messaggi positivi sulla famiglia e sui rapporti che ci legano. Inoltre, spero che il pubblico si renda conto della varietà della musica colombiana. Ho imparato moltissimo sui ritmi e gli stili musicali di questo Paese nel corso della produzione e spero che questa colonna sonora spinga il pubblico a esplorare maggiormente la musica colombiana”.

ASCOLTA LA COLONNA SONORA

IL VIDEO

