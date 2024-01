CAMILLA MAGLI il nuovo singolo ’“Alta tensione” per la Numero Uno

Camilla Magli torna con un nuovo singolo intitolato Alta tensione per l’etichetta Numero Uno (in uscita venerdì 12 gennaio).

QUOTES

“‘Alta tensione’ – racconta Camilla – parla di tutti coloro che affrontano le proprie emozioni e i propri sentimenti in maniera intensa e provano a trarre il meglio anche dagli eventi negativi della vita. Lasciarsi andare in un pianto, a volte può davvero curare i sentimenti più intimi dell’animo umano”.

AMBASSADOR

Camilla Magli è ambassador EQUAL per SPOTIFY ITALIA per il mese di gennaio, campagna dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio, sostenendo artiste e creator. Un traguardo importantissimo per l’artista, da sempre attenta e vicina alla problematica del gender gap e un onore raggiungerlo dopo artiste del calibro di Raffaella Carrà, Alessandra Amoroso, Emma, Laura Pausini e molte altre.

Un invito a vivere al massimo sia gli alti che i bassi, il nuovo brano rappresenta la testimonianza dell’artista di come si possano affrontare con la giusta grinta, con un’alta tensione appunto, anche i momenti tristi senza farsi buttare giù dalla vita e questo si riflette anche nelle sonorità, che fondono la leggerezza degli archi e la decisione della cassa dritta.

ABOUT

Camilla Magli è una cantautrice. Nel 2014 partecipa all’ottava edizione di X Factor e conclusa questa esperienza inizia una ricerca musicale più personale e identificativa. Nel 2019 pubblica il suo primo singolo “Baciami Assiduamente” in cui l’amore, il desiderio e la voglia di evasione si fondono in un’atmosfera calda e sognante, a fine anno si iscrive e si aggiudica la targa di Area Sanremo. Nel 2020 torna con un omaggio al noto brano de I Cani, “IL POSTO PIÙ FREDDO”, che apre alla collaborazione con RCA Numero Uno/Sony Music e presentato in anteprima al MIAMI TVB al Circolo Ohibò di Milano. Durante il lockdown Camilla lavora con due producer d’eccezione, Adele Nigro e Katoo.

A maggio dello stesso anno esce “Eterno Rosso”. Nel 2022 Camilla è pronta a tornare con tanta nuova musica, dopo un anno di studio e di grande ricerca. A maggio esce il primo singolo del nuovo percorso, “Knock Out” feat. BigMama, che l’artista ha portato live per la prima volta sul palco del MI AMI al Circolo Magnolia di Milano, seguito da “Kanye West” feat. Bresh, pubblicato a luglio e da “Il fumo uccide”, scritto insieme a Mahmood e prodotto da Michelangelo. A fine settembre pubblica il suo primo EP “Camel Blu”, con cui ci ha accompagnato per mano nel racconto del viaggio che è stata la sua vita finora. Ad aprile di quest’anno ha raggiunto un traguardo importante: la cantautrice è tra i nuovi artisti che fanno parte della terza edizione di Spotify Radar Italia, il programma globale nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

Contestualmente è uscito il suo nuovo singolo “Forever Young”, che ha presentato sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma. In estate, tra live in giro per tutta la penisola, si è esibita al fianco di Roberto Vecchioni ai Diversity Media Awards ed è stata una delle artiste scelte per aprire il concerto dei Negramaro, il 12 agosto in Puglia. Il 6 ottobre torna con il nuovo singolo “Cuore in gola”, con cui scatta una fotografia della ragazza di oggi e del mondo che la circonda.

WEB & SOCIAL

ph: Camilla-Magli_foto-stampa-di-Beatrici-Vesprini