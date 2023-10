CAMILLA MAGLI “Cuore in gola” il nuovo singolo

CUORE IN GOLA è il nuovo singolo di Camilla Magli in arrivo venerdì 6 ottobre, una fotografia della ragazza di oggi e del mondo che la circonda.

In “Cuore in gola” c’è il dance pop anni 2000 dal sapore francese, ci sono il dancefloor e l’amore, ma anche i dubbi e i timori che affrontiamo tutti i giorni. Un brano leggero da ballare, da ascoltare, da vivere.

L’ultimo anno è stato pieno di soddisfazioni per Camilla Magli. All’EP d’esordio “CLUB BLU”, contenente i singoli “Knock Out” feat. Big Mama, “Kanye West” feat. Bresh e “Il fumo uccide”, è seguito il singolo “Forever Young” e il raggiungimento di un traguardo molto importante: la cantautrice è tra gli artisti che fanno parte della terza edizione di Spotify Radar Italia, il programma globale nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

ABOUT CAMILLA MAGLI

Camilla Magli è una cantautrice. Nel 2014 partecipa all’ottava edizione di X Factor e conclusa questa esperienza inizia una ricerca musicale più personale e identificativa. Nel 2019 pubblica il suo primo singolo “Baciami Assiduamente” in cui l’amore, il desiderio e la voglia di evasione si fondono in un’atmosfera calda e sognante, a fine anno si iscrive e si aggiudica la targa di Area Sanremo.

Nel 2020 torna con un omaggio al noto brano de I Cani, “IL POSTO PIÙ FREDDO”, che apre alla collaborazione con RCA Numero Uno/Sony Music e presentato in anteprima al MIAMI TVB al Circolo Ohibò di Milano. Durante il lockdown Camilla lavora con due producer d’eccezione, Adele Nigro e Katoo. A maggio dello stesso anno esce “Eterno Rosso”. Nel 2022 Camilla è pronta a tornare con tanta nuova musica, dopo un anno di studio e di grande ricerca. A maggio esce il primo singolo del nuovo percorso, “Knock Out” feat. BigMama, che l’artista ha portato live per la prima volta sul palco del MI AMI al Circolo Magnolia di Milano, seguito da “Kanye West” feat. Bresh, pubblicato a luglio e da “Il fumo uccide”, scritto insieme a Mahmood e prodotto da Michelangelo.

A fine settembre pubblica il suo primo EP “Camel Blu”, con cui ci ha accompagnato per mano nel racconto del viaggio che è stata la sua vita finora. Ad aprile di quest’anno ha raggiunto un traguardo importante: la cantautrice è tra i nuovi artisti che fanno parte della terza edizione di Spotify Radar Italia, il programma globale nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi. Contestualmente è uscito il suo nuovo singolo “Forever Young”, che ha presentato sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma. In estate, tra live in giro per tutta la penisola, si è esibita al fianco di Roberto Vecchioni ai Diversity Media Awards ed è stata una delle artiste scelte per aprire il concerto dei Negramaro, il 12 agosto in Puglia.

