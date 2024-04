THE KOLORS sarà “Karma” la hit di questa estate

Anticipo d’estate per i The Kolors che venerdì 3 maggio pubblicheranno Karma il loro nuovo brano a propensione tormentone.

La nuova hit della band sarà anche al centro della campagna di Cornetto che ha scelto la canzone come colonna sonora degli spot pubblicitari che ci accompagneranno durante la prossima estate.

Ad annunciare l’uscita della nuova canzone sono stati proprio The Kolors, che sui loro profili social hanno pubblicato uno spoiler di “KARMA”, direttamente dal loro studio di registrazione.

IL RACCONTO

Con “KARMA”, The Kolors esplorano nuovi territori degli anni ‘80: un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette.

Questo pezzo è venuto fuori la notte successiva a quella del nostro concerto al Forum di Assago. Siamo rimasti fino a tarda notte insieme in studio e abbiamo iniziato a suonare…suonare nella maniera più spensierata e felice perché ancora carichi di adrenalina dopo quel concerto per noi così importante!» – ha detto Stash a proposito della genesi di un brano con alcuni elementi pieni di energia come i suoi 169 bpm – Infatti questo è il brano con il bpm più alto che abbiamo mai scritto e soprattutto con un’armonia di accordi completamente in maggiore, tipica di una scrittura “felice”».

E proprio quei bpm portano con sé quella spensieratezza e i ricordi tipici dell’estate, che ci fa vivere alcune delle esperienze più belle della nostra vita: Dove sei ora?

E’ la domanda che esplode nel ritornello di “KARMA” e che ci si pone alla fine di un’estate fatta di sogni, in cui abbiamo accarezzato quello che pensavamo essere l’amore di una vita, ma che abbiamo scoperto essere, in realtà, una bellissima avventura.

Così, dopo l’enorme successo della scorsa estate con “ITALODISCO” e quello di “UN RAGAZZO UNA RAGAZZA”, presentata al Festival di Sanremo 2024, The Kolors sono pronti a tornare con un brano che racconta l’estate italiana, questa volta accanto a Cornetto.

IL TOUR

E dopo il sold out del concerto al Forum di Assago di Milano, The Kolors sono pronti a partire per il loro primo tour europeo: “The Kolors European Tour 2024/25” parte a maggio, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee.

Il tour toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia e Belgio.

Questo il calendario, in aggiornamento, del tour europeo che vedrà protagonisti The Kolors tra il 2024 e il 2025:

2024

26 giugno – Cavea Parco Della Musica, Roma

11 luglio – MSF Moon & Stars Festivals, Locarno (Svizzera)

20 luglio – Summer Festival, Mirano (VE)

27 luglio – Granatos Live Festival (Lituania)

10 agosto – Parco Gondar, Gallipoli (LE)

15 agosto – Portorose (Slovenia)

17 agosto – Arena della Regina, Cattolica

18 agosto – Lovestream Festival, Bratislava (Slovacchia)

2 settembre – Prato è spettacolo, Prato

8 settembre – Trentino Summer Festival, Trento

28 settembre – PGE Narodoway Stadium, Varsavia (Polonia)

28 novembre – Zauberpark, Zurigo (Svizzera)

30 novembre – Theatre Royal, Mons (Belgio)

2 dicembre – Studio Foce, Lugano (Svizzera)

2025

18 gennaio – Bierhubeli, Berna (Svizzera)

7 marzo – Astra Venue, Berlino (Germania)

8 marzo – Muffathalle, Monaco Di Baviera (Germania)

11 marzo – Simmcity, Vienna (Austria)

2 aprile – Helitehas, Tallin (Estonia)

4 aprile – Palladium, Riga (Lettonia)

5 aprile – Compensa Koncertų Salė, Vilnius (Lituania)

