Video: SOFIA TORNAMBENE – A domani per sempre

Esce il videoclip di A domani per sempre, il brano di Sofia Tornambene vincitore di X Factor 13.

Sofia Tornambene, 17 anni, studentessa di Civitanova Marche, suona il pianoforte, ha studiato chitarra e batteria, ha preso parte a Sanremo Young è arrivata in finale senza essere mai andata al ballottaggio e ha vinto XF13 davanti ai Booda.

Il suo Best of è rappresentato da: Fix you dei Coldpaly, Papaoutai di Stromae e C’est la Vie di Achille Lauro.

A domani per sempre è un brano scritto da lei nella sua cameretta a 14 anni ed è lo stesso brano con cui si era fatta conoscere già nella prima fase di selezione.

Ecco il testo:

Quanto traffico in testa

sembra già lunedì

quante nuvole in faccia, il cielo è in HD

E la radio che passa una hit anni 80

ha vent’anni più di me

il vento spettina soltanto i pensieri

ma te ne freghi e balli in punta di piedi

finché non vedi

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani

poi domani

poi domani

io ti porto via con me

Su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre

che per sempre

non è niente

dimmi: “a domani per sempre”

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani

poi domani

poi domani

io ti porto via con me

Su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre

che per sempre

non è niente

Dimmi :“a domani”

dimmi: “a domani per sempre”