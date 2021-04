Video Intervista – MADDALENA: Canto l’ansia, restando fedele a me stessa

Un sorriso contagioso, un’energia travolgente e tanta voglia di mangiarsi il mondo attraverso la sua musica. Come? Rimanendo fedele a sé stessa. Sono questi gli ingredienti di Maddalena, giovane cantautrice romana, agli esordi con la sua Anxiety Is A Modern Clichè.

L’ansia, che disegna così bene il nostro tempo, è tra le più umane delle fragilità. L’ansia soffoca, disorienta, paralizza e non fa dormire. Per colpa sua soffro d’insonnia da quando sono nata. Il rimedio? Parti dall’ansia che ti sta disturbando e pensane una più grande. Così facendo sono arrivata ad occuparmi dell’ansia più grande in assoluto; quella innominabile. Cos’è successo? Mi sono trovata a sorridere, a relativizzare e a disincarnare le piccole ma martellanti angosce quotidiane che mi tolgono il sonno. L’ho visualizzata l’ansia e mi ha fatto sorridere perché ho capito che è la proiezione della mia regia, della nostra regia, di una qualche regia. Ancora adesso però mi dimentico spesso che non esiste e ne rimango fregata. Va bene così… fa parte del gioco e quindi giochiamo: la esaspero, la vedo, la supero e vinco.

Il suo singolo di debutto, scritto in doppia lingua (italiano ed inglese), prodotto da Andrea Rigonat e masterizzato da Giovanni Versari; racconta immagini della vita dell’artista e della sua generazione, spesso impegnata in una lotta perpetua contro l’ansia. Maddalena riesce a raccontare ironicamente, attraverso il bilinguismo e con delle sfumature pop, i suoi stati emotivi. “Axiety Is a Modern Cliché“, infatti, analizza una condizione dell’animo umano e resta immediatamente impresso nella mente dell’ascoltatore.

Newsic.it ha intervistato la cantante per parlare del suo singolo sperimentale, dell’iniziativa #SpeakOutYourAnxiety, da lei ideata e attraverso la quale ha ricevuto centinaia di adesioni anonime; dei suoi primi passi nel mondo della musica e del percorso di crescita personale che la vede coinvolta in prima persona ogni giorno. Non solo! Maddalena ci ha anche consigliato cinque brani del cuore che fanno parte della colonna sonora delle sue giornate. Perciò, non potete proprio perdervi la nostra chiacchierata.

ABOUT MADDALENA

Maddalena Morielli, in arte Maddalena, è una giovane artista romana, classe ’98. Sin da bambina sviluppa una grande passione per la musica tanto da frequentare parallelamente ai suoi studi il Saint Louis College of Music di Roma. Nell’estate del 2016 frequenta il programma estivo di musica e movimento al Berklee College of Music di Boston. Dopo essersi diplomata al liceo Virgilio di Roma, nel 2018 partecipa al corso intensivo per autori del CET (Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol). È da questo momento che la brillante musicista decide di volersi seriamente dedicare alla scrittura e alla composizione creativa, parallelamente al corso di laurea triennale in Filosofia in cui, tra le altre cose, approfondisce il suo grande amore per il cinema.

