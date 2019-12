Video: ANNALISA – Vento sulla Luna

E’ on line il nuovo video di Annalisa, Vento sulla Luna, brano scritto dalla stessa cantautrice con Franco 126 e Dardust, che ne ha curato anche la produzione, e arricchito dalla partecipazione di Rkomi.

Vento sulla Luna uscito il 29 novembre, ha scalato la classifica di iTunes ed è entrato nella top 30 dei brani più trasmessi dalle radio e anticipa la pubblicazione del nuovo album previsto per la primavera del 2020.

Per la regia di Enea Colombi, il video ritrae i due protagonisti in un labirinto urbano fatto di geometrie e colori. Inquadrature ampie per descrivere l’ambiente e strette per riprendere le espressioni evidenziano la fusione delle voci d Annalisa e Rkomi capaci in questo brano di unire il loro talento in un incontro di mondi melodici e artistici diversi che si uniscono dando vita ad un vento nuovo, un vento che porta lontano… sulla luna!

Annalisa è tra le grandi protagoniste della scena musicale italiana. Con il precedente album “Bye Bye” (Disco d’ Oro), pubblicato nel 2018, ha consolidato la sua abilità di cantautrice e ha ottenuto molti successi, affermandosi come l’unica artista donna a collezionare certificazioni per ogni singolo estratto dall’album: da “Direzione la vita” a “Il mondo prima di te”, per passare ad altri singoli di successo “ Bye Bye” e “Un domani” con Mr Rain che hanno raggiunto tutti la certificazione Platino, oltre a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche italiane.