THE KOLORS il debutto questa sera al Forum di Milano [Info, scaletta e gli ospiti]

Questa sera va in scena “The Kolors Forum”, il concerto al Forum di Assago dei THE KOLORS.

Dopo il grandissimo successo internazionale della scorsa estate di “ITALODISCO”, il power trio campano fa il proprio esordio nel tempio della musica alla periferia di Milano, città che li ha visti muovere i primi passi nel mondo della musica nello storico club “Le Scimmie”. Da allora di anni ne sono passati e i The Kolors di strada ne hanno fatta, al punto che il Mediolanum Forum di Assago li accoglie registrando un incredibile sold out.

GLI OSPITI

Primo ospite annunciato per questa sera è stato Geolier, rapper con cui Stash, Alex e Dario condividono sia le origini territoriali che l’istintività dell’approccio musicale.

C’è da scommettere che, sul palco del Forum, i quattro proporranno insieme la versione funk “I P’ ME, TU P’ TE”, postata sui social come invito per il giovane collega a questa grande festa.

Ma le sorprese non sono finite, tra i special guest dello show ci sarà Umberto Tozzi, protagonista con i The Kolors a Sanremo 2024 nella serata cover, e Irama, a cui il trio ha regalato con un video postato su Instagram una versione funk de “LA GENESI DEL TUO COLORE”.

LA SCALETTA

Al momento non è ancora stata resa nota ma senza dubbio la band metterà in scena tutte le loro.

Tutto pronto quindi per un live che si preannuncia ricco di sorprese, durante il quale verranno sprigionate la carica e l’energia dei The Kolors, che con il loro groove e le loro esplosive performance, infiammeranno il Mediolanum Forum di Assago in attesa di rivederli dal vivo il prossimo 26 giugno a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone, per cantare ancora una volta i loro più grandi successi.

INFO & BIGLIETTI

3 aprile 2024 | MILANO @Mediolanum Forum di Assago

20 giugno 2024 | ROMA @Cavea Auditorium Parco della Musica – ENNIO MORRICONE

WEB & SOCIAL

