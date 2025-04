RICKY GERVAIS arriva per la prima volta in Italia con il tour “Mortality” [Info & Biglietti]

Ricky Gervais arriva finalmente in Italia. Il comico britannico debutterà il 24 luglio 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Una data unica, destinata a segnare un momento storico per la stand-up comedy internazionale.

Non solo sarà la prima esibizione italiana di Gervais, ma anche la prima volta che uno spettacolo di stand-up si terrà in un’arena e non in un teatro, a testimonianza del successo straordinario dell’artista e della crescente domanda di comicità dal vivo nel nostro Paese.

Classe 1961, Gervais è noto in tutto il mondo come creatore di “The Office”, serie che ha rivoluzionato il linguaggio della comicità televisiva. Con titoli come Extras, Derek e After Life, e un ruolo da protagonista nei Golden Globe come presentatore scorretto e spietato, si è affermato come uno dei comici più irriverenti e influenti del nostro tempo.

Il tour si intitola “Mortality”, e affronta – con l’inconfondibile sarcasmo dell’autore – temi come la vita, la morte e l’ipocrisia contemporanea. Dopo aver registrato il tutto esaurito in Europa e negli Stati Uniti, il monologo approda anche a Milano per un appuntamento che si preannuncia imperdibile.

Per chi volesse arrivare preparato, su Netflix sono disponibili i precedenti special del comico: Humanity (2018), SuperNature (2022) e Armageddon (2024), tre spettacoli che ne fotografano perfettamente lo stile caustico, brillante e provocatorio.

INFO & BIGLIETTI

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025 |MILANO @UNIPOL FORUM

Apertura porte: 17.30 – Inizio show: 19.30

BIGLIETTI DISPONIBILI DALLE ORE 10 DI GIOVEDÌ 17 APRILE

WEB & SOCIAL

https://www.instagram.com/rickygervais/