Recensione: LOU REED – “The Blue Mask”

Usciva il 1° febbraio di 40 anni fa “The Blue Mask”.

Per spiegare questo disco bisogna inquadrare il quarantenne Lou Reed.

Gli anni della maturità. Abbandonata la dipendenza dalla droga e smesso di bere Lou si è felicemente sposato con Sylvia Morales e si rivela una personalità più matura ed equilibrata che non teme di mettersi a nudo e di parlare apertamente di sé stesso.

Questo album è uno dei suoi dischi più personali. Le tematiche sono alcolismo, paranoia, politica e del suo amore per le donne.

Questo è probabilmente l’album solista più sperimentale di Reed (ad esclusione di Metal Machine Music), con gli strumenti che suonano nel modo più scarno e minimalista possibile.

Un disco, a suo modo, essenziale per la discografia di Reed ma spesso non considerato capolavoro come altri.

La copertina dell’album venne ideata dalla moglie di Reed, Sylvia, ed è una versione colorata di blu della celebre fotografia scattata da Mick Rock per la copertina dell’album Transformer (1972).

SCORE: 8,50

TRACKLIST

DISCOGRAFIA

1972 – Lou Reed

1972 – Transformer

1973 – Berlin

1974 – Sally Can’t Dance

1975 – Metal Machine Music

1976 – Coney Island Baby

1976 – Rock ‘n’ Roll Heart

1978 – Street Hassle

1979 – The Bells

1980 – Growing Up in Public

1982 – The Blue Mask

1983 – Legendary Hearts

1984 – New Sensations

1986 – Mistrial

1989 – New York

1990 – Songs for Drella

1992 – Magic and Loss

1996 – Set the Twilight Reeling

2000 – Ecstasy

2003 – The Raven

2007 – Hudson River Wind Meditations

2011 – Lulu