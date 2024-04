FESTIVAL 2024 in Italia. Le line up, le date e gli appuntamenti [Info e Biglietti]

Eccovi un listone con i migliori Festival in Italia!

ONE DAY MUSIC FESTIVAL

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 2024 | CATANIA @LA PLAYA

ANFISA LETYAGO, ANGEMI, ARTIE5IVE, CLARA, COLYN, DYEN, ELMATADORC7, FATIMA HAJJI, KID YUGI, MUSUMECI&PHUNKADELICA, NELLO TAVER, NERISSIMA SERPE + PAPA V, RONDOSASOSA, SAMUELE BRIGNOCCOLO, SILENT BOB & SICK BUDD, SUD SOUND SYSTEM, TONY BOY, TRYM, TY1, VILLABANKS, WEHBBA

HEROES FESTIVAL

Al via la quarta edizione del festival prodotto da Music Innovation Hub al fianco del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS

7 MAGGIO – KETY FUSCO – IVREA (AUDITORIUM OFFICINA H)

Evento su registrazione gratuita a questo link, per lə partecipanti all’intera giornata in programma

10 MAGGIO – CLAUSCALMO, TIROMANCINO – TORINO (CASCINA FALCHERA)

Evento inserito nel programma di Salone Off

11 MAGGIO – EMMANUELLE , DOV’È LIANA- TORINO (CASCINA FALCHERA)

Evento inserito nel programma di Salone Off

17 MAGGIO – DEENA ABDELWAHED, POPULOUS – MILANO (BASE)

Evento inserito nel programma di WeWorld Festival, in collaborazione con BASE Milano

16 MAGGIO – LUCIO CORSI, CASINO ROYALE – BOLOGNA (DUMBO)

In collaborazione con Indie Pride

21 MAGGIO – GO-DRATTA, COSMO – PALERMO (AVERNA SPAZIO OPEN)

In collaborazione con Sicily Music Conference

24 MAGGIO – EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA, BIGMAMA – ROMA (AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE)

Evento gratuito su registrazione (DICE)

In collaborazione con ASviS e Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

heroesfestival.it/

I-DAYS MILANO

MILANO @ Ippodromo SNAI

29 maggio METALLICA, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills

4 giugno LANA DEL REY

16 giugno GREEN DAY, Nothing But Thieves

27giugno DOJA CAT, Hemlocke Springs

29 giugno TEDUA, 21 Savage – SOLD OUT

30 giugno TEDUA

6 luglio QUEENS OF THE STONE AGE, Royal Blood

7 luglio BRING ME THE HORIZON, YUNGBLUD, BAD OMENS

9 luglio AVRIL LAVIGNE, SUM41, Simple Plan

12 luglio STRAY KIDS

POLIFONIC

Polifonic Festival Milano, dal 31.05 al 2.06

AliA, Antal, Bulma Brief, Chris Korda (live), Dirty Channels, Disclosure (dj), DJ Gigola, DJ Heartstring, DJ Plant Texture, Etapp Kyle, Evissimax, FJAAK, GNMR, Gui Scott, I HATE MODELS, Jane Fitz, Jennifer Loveless, Jeremy Underground, KINK and RAREDUB, Luke Slater presents L.B. Dub Corp, Nicola Mazzetti, Pascal Moscheni, Paula Tape, Poly Chain (live), Roi Perez, Shanti Celeste, Simone De Kunovich, Suze Ijo, Tapefeed, Turbojazz, Vittilucchi, Yas Reven

Polifonic Festival Puglia 2024, dal 25.07 al 28.07

Alex Kassian, Another Taste (live), Aurora Halal, Bambounou, Barbara Boeing, Binh, Brando Lupi, BSS, CC:DISCO!, CEM3340 (live), D.Tiffany, Danielle, Dirty Channels, DIXON, DJ Holographic, DJ Koze, DJ Seinfeld, Dr Banana, Egyptian Lover (live), Fafi Abdel Nour, frieda, Gayance, Habibi Funk, Hiver, Innocent Soul, Jaisiel, Karnak On Acid, livwutang, Marie Montexier, Moopie, Mr. HO, Nicola Mazzetti, O.bee and Tomas Station, Palms Trax, Paquita Gordon, Pascal Moscheni, Pino D’Angiò (live band), Reptant (live), Riccardo Baez, Rudan, Sam Goku, Saoirse, Simone De Kunovich, Skatebård, Somne, Sud Sound System (live), System Olympia, Tama Sumo, Thanksmate, Tornado Wallace, upsammy, Vittilucchi, Z.i.p.p.o.

RITMIKA

12-15 giugno 2024 | MONCALIERI (TO) @PalaExpo di Moncalieri

Mercoledì 12 giugno

Colapesce Dimartino + Marco Castello

Giovedì 13 giugno

Emma

Venerdì 14 giugno

Ariete + opening act: Giøve

Sabato 15 giugno

Closing Party

NAMELESS FESTIVAL

Venerdì 14 giugno, saranno Ahadadream, Alesso, Angelina Mango, Ava, Bad Boombox, Benny Benassi, Boys Noize, Camo & Krooked, Cassö, Clara, EDMMARO, Greg Willen, Hybrid Minds, Il Pagante, Il Tre, Justice, K Motionz, Koven, Luca Agnelli, Maddix, Marlon Hoffstadt, Sally Cruz, Silent Bob & Sick Budd, Slings e Vale Pain.

Sabato 15 giugno saranno invece le performance di Bello Figo, Boro, Chase & Status (dj set), Claptone, David Penn, Deadmau5, Diss Gacha, EDMMARO (nottelunga), Eiffel 65, Eptic, HOL!,Imanu, Kenya Grace (live), Kungs, Level Up, Low Steppa, Miles, Naska (live), Nello Taver, Pino D’Angiò, Riva Starr, Rudeejay, Sam Divine, Steve Angello, Subtronics, Tony Boy e Wooli.

Domenica 16 giugno con le esibizioni di Anna, Annalisa, Artie 5ive, Bizarrap,Damianito, Digital Astro, Dj Snake, Dombresky, Hardwell, Ian Asher, Jazzy, Jersey (live), Kid Yugi, Melvo Baptiste, Merk & Kremont, Nerissima Serpe + Papa V, Niky Savage, Oppidan, Parisi, Roger Sanchez, Sammy Virji, Sidepiece, Testpilot, The Shapeshifters, Tony Effe, Yasmin e Yung Snapp.

Sabato 20 luglio i Morcheeba e Goran Bregović suoneranno sul palco dei Laghi di Fusine.

LA PRIMA ESTATE

PRIMO WEEKEND:

Venerdì 14 giugno | JANE’S ADDICTION – Dinosaur Jr. – Sleaford Mods – Motta

Sabato 15 giugno | to be announced

Domenica 16 giugno | PHOENIX – 2manydjs – Venerus + 2 tba

SECONDO WEEKEND:

Venerdì 21 giugno | PEGGY GOU – Anotr – Todd Terje + 1 tba

Sabato 22 giugno |PAOLO NUTINI – Michael Kiwanuka – Black Country, New Road + 1 tba

Domenica 23 giugno | FONTAINES D.C. – KASABIAN – Shame- Wu-Lu

APOLIDE FESTIVAL

21-22-23 Giugno 2024 |Ivrea (TO)

MOTTA, COSMO, EX-OTAGO

Anteprima Apolide Drops – 21 aprile – 26 maggio – 9 giugno

Enrico Gabrielli dei Calibro 35, Jeremiah Fraites dei The Lumineers e Giovanni Truppi

SEXTO’NPLUGGED FESTIVAL

Sesto al Reghena (PN) – Piazza Castello, dal 3 al 7 luglio

COSMO – mercoledì 3 luglio

TONY ANN – giovedì 4 luglio

A TOYS ORCHESTRA + MARTA DEL GRANDI – venerdì 5 luglio

BDRMM + JADU HEART – sabato 6 luglio

SLOWDIVE + I HATE MY VILLAGE – domenica 7 luglio

MILANO DREAMCITY FESTIVAL 2024

10 luglio | SESTO SAN GIOVANNI @Carroponte

TRIPPIE REDD, ARTIE 5IVE e NIKY SAVAGE

GAETA JAZZ FESTIVAL 2024

28 giugno

Anteprima Gaeta Jazz Festival 2024

h19 Alejandra Arzola dj set | Lido Ariana

h20.30 Wayne Snow live | Lido Ariana

h22 Andrea Passenger (Jazz:Re:Found selectors) dj set | Lido Ariana

10 luglio

h21 Siner live | Auditorium Chiesa di Santa Lucia

11 luglio

h21 Ava Alami + Vittorio Esposito live | Batteria La Favorita

h22 Valentina Magaletti/Holy Tongue live | Batteria La Favorita

h23.30 Breakstarr | Radio Bottega

12 luglio

h19 Doinel: Quiroga + Bassolino live, in esclusiva per Gaeta Jazz Festival 2024 | Giardini di Serapo

h20.15 Tommaso Cappellato/Collettivo Immaginario live | Giardini di Serapo

h22 Theo Croker live | Giardini di Serapo

h23 dj set TBD | Villetta di Serapo

h00.30 Ltj Xperience live set | Villetta di Serapo

13 luglio

h19 AlsoGood live | Giardini di Serapo

h20.15 Maria Chiara Argirò live | Giardini di Serapo

h22 Kassa Overall live | Giardini di Serapo

h23 Tiella Sound | Villetta di Serapo

h00.30 Lefto Early Bird dj set | Villetta di Serapo

14 luglio

Alba Greg Burk live piano solo | Batteria La Favorita

h19 Coca Puma live | Giardini di Serapo

h21 Parbleu live | Giardini di Serapo

h22 Emma Jean Thackray dj set | Giardini di Serapo

Luoghi

Lido Ariana, km26.260, via Flacca

Auditorium Chiesa di Santa Lucia, via Ladislao

Batteria La Favorita, via Faustina 26

Radio Bottega, piazza Cavallo 20

Giardini e Villetta di Serapo, via Bari (lungomare di Serapo)

SONIC PARK STUPINIGI

Geolier (12 luglio)

Coez & Frah Quintale (13 luglio)

Gigi D’Agostino (14 luglio)

Cristiano De Andrè (17 luglio)

Pooh (18 luglio)

WOODOO FEST 2024

18-21 luglio | CASSANO MAGNAGO (VA)

DARGEN D’AMICO, KABEAUSHÉ, YIN YIN, ORACLE SISTERS, SYSTEM OLYMPIA, THIS IS NOT

MY NINA FESTIVAL

18 al 28 luglio | CERNOBBIO @ Le Serre di Villa Erba (Area ex Galoppatoio)

19 luglio POOH

24 luglio CRISTIANO DE ANDRÈ

26 luglio IL VOLO

27 luglio ANTONELLO VENDITTI

RIVEROCK 2024

Dal 25 al 28 luglio per la sua tredicesima edizione, nella Rocca Maggiore di Assisi

25 luglio 2024

MARLENE KUNTZ

I HATE MY VILLAGE

A TOYS ORCHESTRA

26 luglio 2024

TBA

27 luglio 2024

TBA

28 luglio 2024

EVANLAND

RED VALLEY

14-15-16-17 AGOSTO 204 – OLBIA ARENA @ OLBIA

DAY 1 – 14 AGOSTO 2024

CHARLOTTE DE WITTE

GHALI

DRILLIONAIRE

GEMITAIZ

KID YUGI

TONY EFFE

AXELL

DIGITAL ASTRO

SADTURS & KIID

+ more TBA.

DAY 2 – 15 AGOSTO 2024

GAZZELLE

MAX PEZZALI

TOMMASO PARADISO

ARIETE

IL PAGANTE

+ more TBA.

DAY 3 – 16 AGOSTO 2024

GEOLIER

SFERA EBBASTA

IL TRE

SHABLO

TONY BOY

+ more TBA.

DAY 4 – 17 AGOSTO 2024

ANNALISA

CLUB DOGO

COEZ & FRAH QUINTALE

IRAMA

SALMO & NOYZ

DISS GACHA

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

+ more TBA.

CINZELLA FESTIVAL 2024

Dal 15 al 17 agosto

Capannone Ex Montecatini (Brindisi)

15/08 Trentemoller (unica data italiana) + Vitalic (aftershow)

16/08 Gene Simmons Band + Wolfmother (uniche date italiane)

17/08 Sleaford Mods (unica data al sud Italia) + TBA

LAKE SOUND PARK

DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2024 CERNOBBIO (CO) – LE SERRE DI VILLA ERBA (area Galoppatoio)

13 SETTEMBRE – PIERO PELÙ

14 SETTEMBRE – DARGEN D’AMICO