DEVENDRA BANHART – OLA: quattro concerti in streaming da quattro location uniche

Devendra Banhart terrà quattro concerti a pagamento in streaming in quattro Mercoledì di Settembre, da quattro location a Los Angeles, in un serie intitolata OLA: Devendra Banhart plays songs in the order they were written.

Le location, uniche nel loro genere, sono state scelte direttamente da Banhart per il loro significato culturale, storico ed emotivo: il Mountain, il teatro di marionette di Bob Baker, The Broad e l’Underground Museum.

I concerti esplorano, in ordine cronologico, le canzoni dai dieci album di Banhart. Sotto la regia di Moses Berkson, ogni concerto vedrà la partecipazione, in alcune canzoni, di musicisti che collaborano da sempre con Devendra – tra cui Noah Georgeson, Josiah Steinbrick, Gregory Rogove e Todd Dahlhoff

DICE BANHART

Ola suona come Hello ma significa onda in spagnolo…

Hello è sempre un bel modo di cominciare

L’onda sembra calzare a pennello

Ciò che ora sembra…

Un’ondata di chiarezza (cos’è davvero importante per me?)

Un’ondata di paura (adesso che succederà?)

Un’ondata di abbandono (ora come mi posso divertire e lasciarmi andare?)

Un’ondata di calma (occhi chiusi, com’è la mia postura? Inspira, un respiro profondo, espira, whoosh)

Un’ondata di rabbia (la politica)

Un’ondata di silenzio ( )

Ci stiamo adattando a questo nuovo mondo a ondate…

Ma parlando di OLA

Mi piacque l’idea…

Di suonare quattro concerti in cui eseguivo tutte le canzoni nell’ordine cronologico in cui furono scritte

Incominciando con Oh Me Oh My fino a Ma…”

LE DATE

OLA 1: in streaming Mercoledì 9 alle 21.00 ora italiana da The Mountain in Encinal Canyon, con canzoni dai primi tre album di Banhart: Oh Me Oh My, Rejoicing In The Hands e Niño Rojo.

OLA 2: in streaming Mercoledì 16 alle 21.00 ora italiana dal Teatro di Marionette di Bob Baker, con canzoni da Cripple Crow e Smokey Rolls Down Thunder Canyon.

OLA 3: in streaming Mercoledì 23 Settembre alle 21.00 ora italiana dal museo The Broad, con canzoni da What Will We Be e Mala, eseguite in un galleria con diversi dipinti e sculture della collezione del Broad dell’artista Cy Twombly, che Banhart cita come una delle influenze della sua carriera e del suo processo creativo. Una parte dei ricavati dalla vendita dei biglietti di questo concerto andranno al Creativity Explored—un’organizzazione della Bay Area che fornisce ad artisti disabili gli strumenti per creare e condividere con la comunità i loro lavori.

OLA 4: in streaming Mercoledì 30 Settembre dall’Underground Museum, con canzoni da Ape in Pink Marble e Ma.

IL DISCO

Il lavoro più recente di Devendra Banhart per la Nonesuch è un EP di quattro brani, Vast Ovoid, pubblicato a Luglio 2020 in vinile colorato a 45 giri in edizione limitata. L’EP è il seguito dell’ultmo album di Banhart, Ma, pubblicato a Settembre 2019. Uncut scrisse, “la tesi di Ma è piuttosto rivoluzionaria, una celebrazione della capacità di accudire dell’istinto femminile. Il lavoro di Banhart più a fuoco fino a oggi” mentre Pitchfork lo ha definito “la sua prova migliore e più coerente in più di un decennio.”

INFO E BIGLIETTI