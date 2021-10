Video e Testo: VASCO ROSSI – “Siamo qui”

E’ on line il video di Siamo qui, il nuovo singolo di Vasco Rossi che in pochi giorni dalla sua uscita ha già raggiunto il cuore dei fans.

Il video è un clip d’autore, che entra nel racconto che Vasco sta costruendo con il regista Pepsy Romanoff dal primo video.

In “Siamo qui” Vasco ha un alter ego femminile, l’attrice Alice Pagani, che attraverso simboli, gesti e atmosfere e, soprattutto, le espressioni del volto, rappresenta la notte, la parte oscura e onirica. Il sogno che, nella realtà, diventa un enigma, un brivido che vola via, tutto un equilibrio sopra la follia… Girato in Puglia, a Spinazzola, in alta Murgia, luogo incantevole.

senza la musica non sono niente. In direzione ostinata e contraria”, come diceva De Andrè, perché: “è rock e l’ho fatto praticamente per i concerti che non vedo l’ora di tornare a fare”.

IL VIDEO

IL TESTO

Siamo qui

Pieni di guai

A nascondere quello che sei dentro quello che hai

Ma com’è?

Ma cos’è?

Ma dov’è?

Siamo qui

Soli e delusi

A confondere quello che sei dentro quello che usi

Ma com’è?

Ma cos’è?

Puoi rispondermi?

Puoi rispondermi?

O vuoi nasconderti?

O vuoi proteggerti?

E quando non lo sai

Neanche perché lo fai

Ti basta piangere

Oppure ridere

E quando non si può

Quando ti dico no

Ti vuoi nascondere

Ti vuoi proteggere

Siamo qui

Poveri eroi

A difendere quеllo che poi non dipende da noi

Ma lo sai?

Ma lo sai?

Puoi rispondеrmi?

Puoi rispondermi?

O ti preoccupi?

O vuoi nasconderti?

E quando non lo sai

Neanche perché lo fai

Ti basta ridere

Oppure piangere

E quando non si può

Quando ti dico no

Ti vuoi nascondere

Ti vuoi proteggere

Non rispondermi

No, non rispondermi

Puoi proteggerti

Puoi nasconderti

by LyricFind

