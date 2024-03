RENATO ZERO tre nuove date per il tour di “Autoritratto” [Info, scaletta e biglietti]

Dopo i live nei palasport di Firenze e Roma, Renato Zero continua il suo viaggio per l’Italia di “AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO” con le date verso Sud con una leg estiva altrettanto ricca di emozioni e sorprese.

Dopo l’annuncio dei primi due appuntamenti di giugno, accolti con enorme entusiasmo e calore -tanto che la data di Bari del 14/6 si avvia al tutto esaurito e quella a Napoli del 21/6 ha registrato un fulmineo sold out, Zero svela oggi tre nuovi concerti-evento: se Bari e Napoli raddoppiano (rispettivamente, il 16 giugno all’Arena della Vittoria e il 22 giugno in Piazza del Plebiscito), la sorpresa più grande è per i fan della Sardegna, dove Renato Zero si prepara, a distanza di tantissimi anni, ad un comeback live più atteso che mai, approdando il 19 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA).

LA SCALETTA

Prima parte

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami!

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere sempre

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Seconda parte

Il grande mare

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Medley: Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (coro Wuacciuwari)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

IL LIVE

Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, è affiancato on stage da una superband composta da 11 musicisti(Danilo Madonia – direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli – basso; Lele Melotti – batteria; Bruno Giordana – tastiere e sax; Rosario Jermano – percussioni; Giorgio Cocilovo – chitarre; Fabrizio Leo – chitarre; Stefano Bergamaschi – tromba; Emanuele Feliciani – tromba; Elisabetta Mattei – trombone; Fabio Tullio – sax), un coro a 10 voci e dall’orchestra Piemme Project coordinata dal primo violino Prisca Amori; gli arrangiamenti sono a cura del M° Alterisio Paoletti e del M° Adriano Pennino. A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un impatto fortissimo sulla messa in scena.

I CONCERTI EVENTO sono l’occasione perfetta per immergersi nel rivoluzionario e caleidoscopico universo zeriano, ascoltando dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani contenuti in AUTORITRATTO, il nuovo album che, uscito lo scorso 8 dicembre per Tattica (LEGGI LA RECENSIONE), brilla nella Top 10 FIMI degli album più venduti.

IL CALENDARIO

14 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA

16 GIUGNO 2024 – BARI @ ARENA DELLA VITTORIA – NUOVA DATA

21 GIUGNO 2024 – NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO – SOLD OUT

22 GIUGNO 2024 – NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO – NUOVA DATA

19 LUGLIO 2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA – NUOVA DATA

