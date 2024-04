Recensione: VAMPIRE WEEKEND – “Only God Was Above Us”

Era cinque anni che i Vampire Weekend non pubblicavano un nuovo disco. “Only God Was Above Us” è essenza e il resoconto di questo tempo di cambiamenti.

Ispirato e permeato dell’atmosfera di una New York del XX secolo, l’album è stato registrato in tutto il mondo, da Manhattan a Los Angeles, da Londra a Tokyo. “Only God Was Above Us” è stato prodotto principalmente da Koenig e dal collaboratore di lunga data Ariel Rechtshaid, mixato da Dave Fridmann e masterizzato da Emily Lazar.

La band sembra essere tornata leggera, morbida, melodica ma anche grintosa e piena di energia. Nelle atmosfere del disco si percepisce una voglia orchestrale continua nel disegnare e contaminare le varie linee sonore.

Trame pop accademiche piene di strumentazioni e suggestioni sonore che rendono arioso e lineare l’impianto sonoro.

“Only God Was Above Us” è un’affermazione forte e conferisce al disco una nota ironicamente profana e aggressiva; il disco è percorso da emozioni, esperienze, personaggi e storie, prima di terminare con un sentimento inequivocabile di accettazione… e letteralmente “Speranza”:

A chiudere il cerchio anche la concettualità legata all’artwork dell’album, composto da foto scattate da Steven Siegel in un cimitero della metropolitana del New Jersey nel 1988. Nella copertina dell’album, un uomo in un vagone della metropolitana legge rovesciato l’edizione del 1 maggio 1988 del New York Daily News in cui la storia di copertina descrive nel dettaglio la terribile esplosione che strappò il tetto del volo Aloha Airlines 243. Il titolo cita la testimonianza di un sopravvissuto, appunto “SOLO DIO ERA SOPRA DI NOI”.

“Un viaggio dal cinico all’ottimismo” cita Ezra Koenig per descrivere il disco. Un viaggio che inizia con un vaffa e finisce con la parola speranza ecco l’essenza di questo disco che è tra i più definiti della band in questi ultimi anni.

SCORE TRACCIA PER TRACCIA : Voto 6,50

Ice Cream Piano – Voto 6,75

Classical – Voto 7,25

Capricorn – Voto 6,50

Connect – Voto 7,75

Prep-School Gangsters -Voto 7,50

The Surfer – Voto 7,50

Gen-X Cops – Voto 7,00

Mary Boone Voto 7,00

Pravda – Voto 7,00

Hope – Voto 6,50

DA ASCOLTARE SUBITO

Connect – Prep-School Gangsters – The Surfer

DA SKIPPARE SUBITO

Niente funziona cosi e si fa ascoltare.

