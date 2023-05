Recensione: MECNA – “Stupido Amore”

MECNA non è più un ragazzino (ha 36 anni), né tanto meno una sorpresa o tanto meno un artista di una stagione.

“Stupido Amore”, il suo album numero otto, conferma ancora una volta il suo talento e la sua coerenza artistica.

Credo sia uno dei miei album più maturi.

Ci ho lavorato per la prima volta con tutta la band che da qualche anno mi accompagna anche nei live. Nei testi c’è l’amore in tutte le sue forme, ma più che parlare di amore lo uso per parlare di vita, esperienze, frustrazioni e anche di morte. L’espressione Stupido Amore racchiude il dualismo di qualcosa che ti fa bene ma che a volte puoi anche maledire.”

Tutto il suo mondo sonoro ed artistico è racchiuso in questo album.

Una dimensione urban che negli anni è diventata il suo punto di forza e la sua cifra stilistica.

Il lavoro compositivi e creativo è palpabile attraversando le dieci tracce dell’album.

Non mancano gli inserti di amici come Drast che rende appetibile alle nuove generazionale Mille Voci, Bais e Dargen D’Amico che giocano con Mecna in Lo dovevi fare con me, Guè che ci mette la sua inconfondibile firma in Nessuno vuole morire mai e Coez che si presta in Cinque Facce.

Personalmente ha sempre preferito Mecna in versione bro, più pura, da street credibility e urban come quella proposta in L’odio o Oceano Adriatico.

Ma anche l’introspezione, l’intimità e la ricerca lirica, come nei brani Questi giorni matti, Ciò che splende lo portano a confermare la maturazione artistica che avvolge tutto il disco.

Ma è proprio nella finale Canzone da dedicare la sintesi perfetta del Mecna 2023: pop, urban, melodica, con tanto di assolo, suonata e vissuta.

Amore che viene, amore che sfugge e amore che ritorna. Ma pur sempre amore.

L’amore illumina e può fare male ma non è mai stupido e questa è la tesi finale di Mecna!

SCORE: 7,00

DA ASCOLTARE SUBITO

Questi giorni matti – L’odio – Oceano Adriatico

DA SKIPPARE SUBITO

32 minuti sono perfetti per fare una parentesi tra i suoni e i testi di Mecna. Non skippo nulla!

TRACKLIST

Stupido Amore

Questi giorni matti

Mille Voci (feat. DRAST)

Lo dovevi fare con me (feat. BAIS & DARGEN D’AMICO)

L’odio

Ciò che splende

Nessuno vuole morire mai (feat. GUÈ)

Cinque Facce (feat. COEZ)

Oceano Adriatico

Canzone da dedicare

DISCOGRAFIA