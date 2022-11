NICCOLO’ FABI: In “Meno per meno” racconto, con coraggio, le stagioni della mia vita

Pur non essendo un disco live, l’origine di questo progetto ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona.

Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, “Meno per meno” offre, infatti, al pubblico che non ha potuto vivere il concerto all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò.

Niccolò ha presentato il disco durante una conferenza stampa svoltasi a Milano.

In questi 25 anni il mio modo di scrivere ha forse avuto un solo merito.

Di aver tenuto per mano l’ascoltatore raccontando le stagioni della vita con coraggio, anche nei traumi e nelle consapevolezze non sempre facili da accettare.

Perché per fortuna una certa percentuale di esseri umani nei propri momenti di difficoltà prova conforto nel rispecchiarsi in una musica che ha quello stesso stato d’animo.

In modo da attraversarlo fino in fondo riuscendo così a liberarsene e magari a tornare a sorridere, per quell’effetto catartico che l’arte può ottenere quando due energie apparentemente negative moltiplicandosi tra di loro ne generano una positiva.

Meno per meno dà più per l’appunto.

“Meno per meno” ha una storia a sé. Non è uguale ai suoi predecessori.

Non corrisponde alla creatività espressa in una unità di tempo, ma a una unità di suono che ha avuto nel concerto all’Arena di Verona il suo motivo ispiratore.

Senza quel concerto non sarebbe mai esistito. E non è un disco live.

Quelle esecuzioni sono state solo per chi era presente.

Le orchestrazioni di Enrico Melozzi invece abbiamo deciso di renderle disponibili a tutti registrandole in studio.

Il fatto di unire il mio mondo sonoro con l’orchestra notturna clandestina ha dato poi la possibilità a quattro canzoni inedite, che forse avrebbero aspettato anni per vedere la luce, di vestirsi con lo stesso abito di quelle già edite e di trovare così il coraggio di uscire.

Esiste forse un filo tra tutte queste canzoni che però non è legato solo alla loro sonorità.

Ultimamente sto scrivendo veramente poco. A distanza di 40 anni non è così facile avere sempre l’ispirazione buona.

Avevo solo quattro canzoni che avevano la dignità di potere essere realizzate.

Pensare ad un disco completamente nuovo adesso mi sembra come scalare una montagna soprattutto se voglio mantenere il livello ispirativo alto.

L’apice della mia forma creativa penso che ormai sia passata.

Almeno non penso di riuscire a fare una forma album come abbiamo sempre pensato.

Si è modificata l’assunzione della musica. La musica è ormai oltre al disco.

Si possono realizzare degli scenari e non un disco di dieci canzoni come siamo sempre stati abituati a fruire.

Vi posso garantire che non uscirà mai qualcosa da me che non sia un qualcosa che non aggradi la mia creatività.