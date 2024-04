UNO MAGGIO TARANTO sarà anche in diretta su web. La lista degli artisti

Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto è pronto a partire: domani dalle 14 al Parco delle Mura Greche di Taranto si alterneranno sul palco artisti, musicisti, attivisti ed associazioni per lanciare un grido di resistenza attraverso la musica e l’incontro.

La manifestazione che è arrivata alla undicesima edizione grazie all’impegno e alla perseveranza del Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ha come direttori artistici Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino.

GLI OSPITI

Come già annunciato, sono numerosi gli artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa a titolo gratuito: Area (in occasione dell’anniversario dalla scomparsa di Demetrio Stratos), Brunori Sas, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Frenetik, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Mama Marias & Don Ciccio, Marlene Kuntz, Gabriella Martinelli, Francesca Michielin, N.A.I.P., Emma Nolde, Willie Peyote, Selton, Terraross, Tre allegri ragazzi morti e i vincitori del contest Musica ControLeMafie, i Malvax. Insieme a loro anche la Uno Maggio Orchestra, una “super band” creata per l’occasione, composta da musicisti straordinari che interagiranno con molti degli artisti in line up. Ecco la formazione: Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo al violino, Vincenzo Lato alle percussioni, Francesco Fratini alla tromba, Simone Alessandrini al sax e Tahnee Rodriguez ai cori.

I CONTENUTI

Presentano: Valentina Petrini e Andrea Rivera, e Martina Martorano e Serena Tarabini.

Anche per questa edizione, la musica farà da amplificatore alla voce degli attivisti che interverranno dal palco per condividere e discutere dal vivo i temi politici intorno ai quali è nata la manifestazione. Tra questi, Francesca Corbo di Amnesty International parlerà di violazione dei diritti universali; Roberto Salis parlerà della candidatura della figlia Ilaria ma soprattutto di quale Europa siamo, se quella di Orban o quella della civiltà del Mediterraneo; Fridays For Future, Ultima Generazione e XR Puglia interverranno sull’emergenza climatica e il fondo riparazione; Raffaele Crocco parlerà delle aree di conflitto bellico in atto con Parisa Nazari del Movimento Donna, Vita, Libertà in un focus sull’Iran; Mariangela Tari parlerà del lavoro di cura non riconosciuto e pagato; Nello Trocchia del quotidiano Domani parlerà di censura politica nel giornalismo; Andrea Turco, giornalista ambientale, interverrà sul tema del fossile insieme ai creatori della campagna Fuori Dal Fossile; i rappresentanti dei lavoratori di Gkn, Bagnoli ed ex-Ilva Taranto interverranno su autodeterminazione e intervento pubblico nella transizione del lavoro operaio; Martina Cavazzana per Artisti 7607; NoTav; Nico Piro inviato Rai parlerà di guerra, pacifismo e della deriva delle liste di proscrizione; infine con Francesca Coin fresca vincitrice del premio letterario Alessandro Leogrande nel giorno della festa dei lavoratori parlerà di lavoro e grandi dimissioni, le nuove generazioni e il desiderio di conciliare vita e lavoro diritti.

Domani mattina alle 10.00 al Parco delle Mura Greche di Taranto, ci sarà l’incontro I Numeri della Guerra, moderato da Maria Cristina Fraddosio, con Riccardo Nuri di Amnesty International che presenterà il Rapporto Annuale 2024 sulla situazione dei diritti universali, Raffaele Crocco presidente di Unimondo parlerà della 12esima edizione dell’Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo e Nico Piro del suo libro Se vuoi la pace conosci la guerra.

DOVE GUARDARLO