LOUIS TOMLINSON oggi il suo Festival di un giorno [Info, scaletta e biglietti]

“The Away From Home Festival” è il titolo del festival di un giorno ideato e curato da Louis Tomlinson, in programma oggi, 19 agosto, a Lido di Camaiore.

La sede sarà il Parco BussolaDomani, situato proprio difronte alle splendide spiagge della Toscana. I fan potranno trascorrere la giornata sulle spiagge sabbiose di Lido di Camaiore prima di dirigersi dall’altra parte della strada per entrare al festival.

LA LINE UP

L’evento di quest’anno vanta un’altra line-up stellare che include una delle più grandi esportazioni indie del Regno Unito, i Blossoms di Stockport, eroi dell’indie britannico The Cribs, oltre ad alcuni dei nuovi artisti più eccitanti del 2023: il rauco punk grezzo degli HotWax e Andrew Cushin di Newcastle… e altri ancora da annunciare!

Il festival sarà inoltre caratterizzato da dj set durante tutta la giornata di Abbie McCarthy di BBCRadio 1 – la voce della nuova musica indie nel Regno Unito – e della leggenda dei Libertines Carl Barât, che torna all’Away From Home Festival dopo aver dovuto purtroppo rinunciare all’evento dello scorso anno. Louis Tomlinson si esibirà in un set speciale da headliner per chiudere la giornata.

Louis con il suo World Tour ha attraversato il Regno Unito, l’Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, con 19 concerti sold out nei palazzetti dell’America Latina, 1 sold out alla Wembley Arena di Londra e un emozionante show al The Dome della sua città natale, Doncaster. È poi arrivato anche in Asia e Australia, con altri 9 concerti sold out. In totale il tour ha venduto oltre 500.000 biglietti in tutto il mondo terminando il 3 settembre a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con uno show da record con 34 mila biglietti venduti.

L’11 novembre Louis ha pubblicato “Faith In The Future” (LEGGI LA RECENSIONE). L’album è arrivato a due anni di distanza da “Walls”, il debutto solista di Tomlinson che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

LA SCALETTA

Questa la possibile setlist del concerto di Louis Tomlinson in chiusura del Festival.

The Greatest

Kill My Mind

Bigger Than Me

Lucky Again

Face the Music

We Made It

Night Changes

(One Direction song)

Chicago

High in California

Written All Over Your Face

All This Time

She Is Beauty We Are World Class

Copy of a Copy of a Copy

Walls

505

(Arctic Monkeys cover)

Back to You

Angels Fly

7

(Catfish and the Bottlemen cover)

Out of My System

Saturdays

Where Do Broken Hearts Go

(One Direction song)

Silver Tongues

INFO & BIGLIETTI

SABATO 19 AGOSTO 2023 | LIDO DI CAMAIORE @ PARCO BUSSOLADOMANI

+ Apertura cancelli

+ ore 15:00

+ Ingresso unico

+ Viale J.F. Kennedy, angolo via Abetone

+ Parcheggio a pagamento (fino a esaurimento posti)

+ Viale J.F. Kennedy, angolo via Trieste

+ Inizio concerti

+ ore 16:00

WEB & SOCIAL

www.awayfromhomefestival.com