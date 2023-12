LOCUS FESTIVAL annunciati i primi nomi per i 20 anni del Festival [Info e Biglietti]

Il Locus Festival compie 20 anni e festeggia con un’edizione 2024 che si preannuncia ancora più sorprendente delle precedenti.

Si sta delineando un programma ricchissimo, per celebrare la storia di un festival che è stato capace di portare il meglio della musica nazionale e internazionale in Puglia.

Il Locus è un imperdibile viaggio musicale dalle mille sfumature sonore che nel 2024 comincerà con un’intensa tre giorni a Bari a giugno, per poi proseguire a luglio con una serie di concerti speciali attraverso la Puglia e culminare infine ad agosto nello splendore della Masseria Ferragnano alle porte di Locorotondo, gioiello della Valle d’Itria e storico cuore del festival.

LA VENTESIMA EDIZIONE

Il percorso della ventesima edizione inizia a delinearsi con i primi nomi annunciati: si parte da Bari con il grande ritorno il 28 giugno di un artista ormai di culto come Calcutta con il nuovo attesissimo disco “Relax”, e il 29 giugno con due pesi massimi della scena rap italiana, Salmo & Noyz Narcos, nel tour che segue l’uscita del joint-album “CVLT”. E ancora, sempre a Bari il 29 giugno, il magnetico cantautore, chitarrista e attore irlandese Glen Hansard presenta il nuovo lavoro discografico “All That Was East Is West Of Me Now”, mentre il 30 giugno arrivano i leggendari Simple Minds con il loro Global Tour, in cui mescoleranno i brani dell’ultimo disco ai loro grandi indimenticabili classici.

E poi spazio a una band di fuoriclasse che ha suonato in oltre 5000 album (incluso Thriller di Michael Jackson) e con oltre 200 nomination ai Grammy Awards: i Toto, in concerto a Ostuni il 22 luglio. A Fasano il 27 luglio sul palco una leggenda della grande black music americana, uno dei più influenti e iconici bassisti jazz/funk al mondo: Marcus Miller.

I primi ospiti annunciati a Locorotondo sono altrettanto entusiasmanti: la tradizionale settimana di eventi consecutivi in masseria inizia il 7 agosto con il ritorno degli amatissimi neozelandesi Fat Freddy’s Drop e termina il 14 agosto per un pre-ferragosto eccezionale con l’incredibile “techno marching band” tedesca dei Meute, mentre il 12 agosto da New York arriva il mitico Re del Rap NAS nella sua unica data italiana.

Ed è proprio il celebre rapper americano a ispirare il claim dell’edizione 2024, IT WAS WRITTEN, che è il titolo del suo fondamentale secondo album.

IL PROGRAMMA

Locus Festival 2024 – IT WAS WRITTEN

Venerdì 28 giugno – Bari – Rotonda via Paolo Pinto

CALCUTTA

Sabato 29 giugno – Bari – Rotonda via Paolo Pinto

SALMO & NOYZ NARCOS

Sabato 29 giugno – Bari -Teatro Petruzzelli

GLEN HANSARD

Domenica 30 giugno – Bari – Rotonda via Paolo Pinto

SIMPLE MINDS

Lunedì 22 luglio – Ostuni (BR) Campo Boario

TOTO

Sabato 27 luglio – Fasano (BR) Piazza Ciaia

MARCUS MILLER

Mercoledì 7 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

FAT FREDDY’S DROP

Lunedì 12 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

NAS

Mercoledì 14 agosto – Locorotondo (BA), Masseria Ferragnano

MEUTE

& more to be announced

WEB & SOCIAL

locusfestival.it