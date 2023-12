CAPODANNO in Tv e in piazza. Da Crotone su Rai1 a Genova su Canale 5 e tutti i concerti

Share On Facebook

Tutto è pronto per il Capodanno! Gli show in televisione o i tanti concerti nelle piazze italiane. Eccovi una guida per festeggiare a suon di musica!

Buon Anno!!!

RAI 1

Capodanno formato antipasto di Sanremo sarà l’edizione 2023 de “L’Anno che Verrà”, il tradizionale appuntamento per salutare il 2023 di Rai1.

Il programma, condotto per la nona volta consecutiva da Amadeus, vedrà sul palco un nutrito e variegato gruppo di artisti.

GLI OSPITI

Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, Romina Power e Yari Carrisi, e tanti altri.

Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un vivace corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. La Scena è di Marco Calzavara. La regia è di Stefano Mignucci.

LA LOCATION

Quest’anno saranno la Calabria, e in particolare Crotone, ad ospitare il Capodanno di Rai 1, una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria.

Anche quest’anno “L’Anno che Verrà”, sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage, con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della diretta.

CANALE 5

Il Capodanno di Canale 5 quest’anno tornerà a Genova, nella suggestiva cornice di Piazza De Ferrari, ancora una volta presentato da Federica Panicucci, regina della notte di San Silvestro firmata Mediaset.

La serata prenderà il via al termine del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani.

GLI OSPITI

Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici”.

Nel corso della diretta su Canale 5 saranno aperti dei collegamenti con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

Per chi non la potrà seguire in diretta tv, la serata vivrà sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

La regia sarà firmata da Luigi Antonini.

CONCERTI IN PIAZZA

ALGHERO

Ligabue al porto turistico

BARI

Radio Norba, con Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta.

BERGAMO

Giuliano Palma in piazzale Alpini

BRESCIA

Mr. Rain in piazza Loggia

CAGLIARI

Marco Mengoni alla Fiera di Cagliari

CASTELSARDO

Mahmood al castello dei Doria

CATANIA

Mario Biondi e Tananai in piazza Duomo

COSENZA

Giorgia in piazza dei Bruzi

CORIGLIANO-ROSSANO

Max Pezzali in piazza Salotto

FIRENZE

Diodato in piazza della Signoria

MANTOVA

Madame piazza Sordello

NAPOLI

Enzo Avitabile e i Bottari, Arisa e Jimmy Sax, The Kolors, Francesco Procopio, Francesco Mastrandrea, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani in piazza Plebiscito.

NUORO

Noemi in piazza Vittorio Emanuele

OLBIA

Zucchero e Salmo al molo Brin

PADOVA

Francesco Gabbani in Piazza Insurrezione

PALERMO

Elodie piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo

PISA

Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo showcase di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi

RIMINI

Biagio Antonacci in piazza Fellini

SASSARI

Renga e Nek

SCANDICCI

Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò

SIENA

Emma in Piazza del Campo

TORINO

Lo Stato Sociale, Mace dj set, Teenage dream party e Brenda Asnicar in piazza Castello