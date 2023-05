Intervista – ANGELINA MANGO: “Voglia di vivere” è come un mio diario segreto

“Voglia di vivere” è il nuovo album di Angelina Mango, la 22 enne cantautrice vincitrice della categoria Canto e del premio della critica del talent show Amici di Maria De Filippi.

E proprio la sua poliedricità artistica, mostrata in pieno ad Amici 22 spaziando con disinvoltura tra generi e cover, che rappresentano la cifra stilistica di Angelina Mango.

Una qualità che si unisce alla fragilità e alla sensibilità artistica che rappresentano il suo più grande punto di forza.

Angelina ha sempre dato prova di avere grande padronanza del palcoscenico, luogo a cui si approccia con la naturalezza tipica di chi sente di essere al posto giusto.

La cantautrice nelle sue canzoni affronta a cuore aperto temi a lei vicini come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando in perfetta armonia uno stile urban al cantautorato. Le sue influenze musicali, tra rap italiano e americano, R&B e musica strumentale, le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare nelle sue produzioni freschezza e originalità.

In questo nuovo album, la cantautrice lascia spazio d’espressione alla sua sensibilità, mostrando come determinazione e delicatezza possano coesistere in un connubio perfetto.

Nel suo album “Voglia di vivere” c’è tutto il suo mondo.

L’abbiamo incontrata. Ecco cosa ci ha detto!

In questo disco c’è dentro tutto di me. Ho 22 anni e mi sto formando. Ogni giorno sento che sto crescendo e i sei mesi passati ad Amici mi sono serviti tantissimo.

“Voglia di vivere” mi rappresenta alla perfezione in questo momento e i vari pezzi sono come la mia biografia, come un mio diario segreto! Ogni cosa che faccio e che scrivo è estremamente contemporanea a quello che sto vivendo.

Non riesco a scrivere qualcosa che non corrisponda al mio pensiero per il grande senso di sincerità e non per altro.

AMICI

Da quando sono uscita da Amici non riesco a togliermi il sorriso dal volto. Devo dire grazie a tantissime persone per questa grandissima opportunità Quando sono entrata a novembre dello scorso anno avevo paura e non riuscivo a godermi nulla.

Avevo paura della convivenza e dell’essere lontana da casa.

Poi ho scoperto che la maggior parte delle preoccupazioni che abbiamo nella vita sono infondate come tutte quelle che avevo. Sono comunque contento di respirare un po’ di nuova aria e rientrare alla vita di tutti i giorni.

Sto ancora prendendo le misure ma ho una grande voglia di lavorare e incontrare il mio pubblico.

INSTORE E LIVE

Non vedo l’ora di fare sentire il mio disco, di incontrare la gente e di suonare.

Voglio il bagno di pubblico e soprattutto voglio parlare e guardare in faccia le persone che verranno agli Instore. Poi voglio andare sul palco. Non posso resistere tanto senza cantare.

Questa sarà un’estate super!

LA TRACKLIST

1. Ci pensiamo domani

2. Mani vuote

3. Voglia di vivere

4. Vita morte e miracoli

5. Eccetera

6. Nove maggio (live)

INSTORE

A maggio partirà inoltre il “Voglia di vivere instore tour” che porterà Angelina in giro per l’Italia, queste le prime date annunciate:

il 19 maggio a Marcianise (CE) (ore 17:30 – CC Campania);

il 20 maggio a Palermo (ore 17:00 – CC Conca d’Oro);

il 21 maggio a Catania (ore 16:30 – laFeltrinelli Via Etnea);

il 22 maggio a Siracusa (ore 17:30 – CC Archimede);

il 23 maggio a Roma (ore 16:00 – Discoteca Laziale),

il 24 maggio a Modena (ore 17:30 – CC La Rotonda),

il 25 maggio a Milano (ore 16.00 – Mondadori Duomo),

il 26 maggio ad Antegnate (BG) (ore 17.30 – CC Antegnate Gran Shopping),

il 27 maggio a Verona (ore 15:00 – laFeltrinelli Via Quattro Spade),

il 28 maggio ad Albignasego (PD) (ore 17.00 – CC Ipercity),

il 29 maggio a Castelfranco Veneto (TV) (ore 17.30 – CC I Giardini del Sole),

il 30 maggio a Piediripa (MC) (ore 17.30 – CC Val di Chienti),

il 31 maggio ad Ascoli Piceno (ore 17.30 – CC Città delle Stelle).

ABOUT ANGELINA

Nata a Maratea, in provincia di Potenza, Angelina Mango (è la figlia del cantante Mango) trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Lagonegro, in Basilicata e nel 2016 si trasferisce a Milano. Cresciuta a stretto contatto con la musica (è la figlia del cantante Mango e di Laura Valente seconda cantante dei Matia Bazar) entra nella sua prima band a 15 anni per disegnare un tracciato tutto suo e sviluppa fin da subito una naturale inclinazione verso il pianoforte, con cui compone le sue canzoni e che la accompagnerà a lungo durante il suo percorso musicale.

