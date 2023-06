FESTIVAL ESTIVI 2023 questo weekend: BON IVER, THE CULT, THE WHO, MAROON5

Eccovi un listone degli appuntamenti per il fine settimana con i miglior Festival Estivi italiani. Buon live!

La seconda edizione della manifestazione a Lido di Camaiore negli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25).

WEEKEND 1

Sab 17 giugno BON IVER – KINGS OF CONVENIENCE – JAPANESE BREAKFAST – GUINEVERE

Dom 18 giugno DARDUST (Electronic Set – Left Hemisphere) – NATION OF LANGUAGE – ELASI

MEDIMEX 2023

Echo & the Bunnymen (unica data italiana), Diodato (prima data del tour estivo), The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e The Cult sono gli headliner del Medimex 2023, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma a Taranto dal 13 al 18 giugno 2023. Un cast importante, che segna il ritorno ad una dimensione da festival internazionale, con tre serate di concerti alla Rotonda del Lungomare di Taranto

Dal 16 al 18 giugno | TARANTO @ La Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III

sabato 17 giugno: The Murder Capital – Skunk Anansie, opening act Red Room;

domenica 18 giugno: Tom Morello – The Cult, opening act Wepro

Si scaldano i motori per Firenze Rocks, un grande nome si aggiunge oggi alla lineup dell’edizione 2023, nella seconda giornata del festival di domenica 18 giugno che vedrà i Maroon 5 come headliner. Salirà sul palco della Visarno Arena di Firenze Jake Shears, lead singer dei Scissor Sisters, band che ha dato alla luce numerose hit come “I Don’t Feel Like Dancin’” e “Take Your Mama”.

LINE-UP

21:30 THE WHO

19:30 TOM MORELLO

18:05 LUCIO CORSI

17:10 PIQUED JACK

16:25 LE DISTANZE

sabato 17 giugno 202

21:45 MAROON 5

20:00 JAKE SHEARS

19:00 D4VD

18:00 THE REYTONS

17:00 I SOCI

domenica, 18 giugno 2023

BOTANIQUE 2023

Torna per la sua dodicesima edizione il BOtanique festival di Bologna. Tanti i protagonisti di quella che sarà una vera e propria festa per condividere la passione più grande: la musica live.

Line-up BOtanique 2023

17.06 Africa Unite