DIODATO nuove date per il tour nei più prestigiosi teatri italiani [Info e Biglietti]

Diodato q uest’autunno sarà live per la prima volta nei più prestigiosi teatri italiani.

La tournée si arricchisce di cinque nuovi live che si terranno a Lecce (2 ottobre, Teatro Politeama Greco), Assisi (20 ottobre, Teatro Lyrick), Schio (VI – 31 ottobre, Teatro Astra), Genova (25 novembre, Teatro Politeama Genovese) e Parma (27 novembre, Teatro Regio).

Dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con “Ti muovi” il cantautore è pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. Il palco è da sempre per il cantautore un porto sicuro ed è proprio lì che finalmente si libera l’energia di ogni brano, creando una connessione unica con il pubblico in un momento di condivisione.

È per questo che il cantautore ha annunciato che questa primavera pubblicherà un album realizzato attraverso il processo inverso, che si distingue dal metodo classico: Diodato, infatti, ha scelto di registrare in presa diretta un disco che coglie e cristallizza le emozioni dei live e tutta l’energia che ha vissuto sui palchi di tutta Italia negli ultimi anni, donando nuova vita ad alcuni brani del suo repertorio.

INFO &BIGLIETTI

28 SETTEMBRE 2024 @ GROSSETO – TEATRO MODERNO (DATA ZERO)

01 OTTOBRE 2024 @ BARI – TEATRO PETRUZZELLI // SOLD OUT

02 OTTOBRE 2024 @ LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO // NUOVA DATA

05 OTTOBRE 2024 @ MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO // SOLD OUT

06 OTTOBRE 2024 @ MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

09 OTTOBRE 2024 @ ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

11 OTTOBRE 2024 @ NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

18 OTTOBRE 2024 @ CIVITANOVA MARCHE (MC) – TEATRO ROSSINI

19 OTTOBRE 2024 @ PESCARA – TEATRO MASSIMO

20 OTTOBRE 2024 @ ASSISI – TEATRO LYRICK // NUOVA DATA

23 OTTOBRE 2024 @ PALERMO – TEATRO GOLDEN

24 OTTOBRE 2024 @ CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

26 OTTOBRE 2024 @ RENDE (CS) – TEATRO GARDEN

29 OTTOBRE 2024 @ FIRENZE – TEATRO VERDI

30 OTTOBRE 2024 @ BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

31 OTTOBRE 2024 @ SCHIO (VI) – TEATRO ASTRA // NUOVA DATA

14 NOVEMBRE 2024 @ TORINO – TEATRO COLOSSEO

16 NOVEMBRE 2024 @ MANTOVA – TEATRO SOCIALE

17 NOVEMBRE 2024 @ TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

25 NOVEMBRE 2024 @ GENOVA – TEATRO POLITEAMA GENOVESE // NUOVA DATA

27 NOVEMBRE 2024 @ PARMA – TEATRO REGIO // NUOVA DATA

