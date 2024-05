ANGELINA MANGO “melodrama”, il nuovo singolo esce il 24 maggio

melodrama è il nuovo singolo di Angelina Mango che anticipa il suo primo album d’inediti “poké melodrama”, in uscita il 31 maggio.

melodrama (in uscita il 24 maggio) è scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo.

Un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton, creando un sound coinvolgente e caratteristico.

melodrama è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni.

L’ANTEPRIMA

Svelando alcuni indizi sui social oggi Angelina ha annunciato ai fan la possibilità di ascoltare in anteprima il singolo in alcuni negozi di dischi in diverse cittá italiane, per l’occasione ha scelto un supporto particolare: la musicassetta. Sarà possibile ascoltare il singolo a Milano (Dischi volanti – Ripa di Porta ticinese 47; Mondadori Duomo – Galleria Del Corso 2), Udine (Angolo della musica SRL – Via Aquileia 89), Bassano del Grappa (Dischi Ponte – Via Angarano 9), Torino (Mondadori – Via Monte di Pietà 2), Napoli (The Spark Creative Hub – Piazza Bovio 33), Bologna (SEMM Music Store & More – Via Oberdan 24/F), Roma (Discoteca Laziale – Via Mamiani 62/A), Potenza (Firefly SNC di Laguardia e figli – Vico D.Asselta 5/7), Catania (Riva musica disco market – P.zza Stesicoro 37) e Lucca (Sky stone – Piazza Napoleone 21/22).

IL DISCO

“melodrama” anticipa il primo album d’inediti dell’artista “poké melodrama”, disco che è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango, in cui la sua versatilità si manifesta con varie sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

In questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli, in cui la musica arriva per alleviare i pensieri più bui, sdrammatizzando anche i momenti più tristi.

EUROVISION

Angelina Mango ha rappresentato l’Italia con “La noia” all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, brano con cui si è classificata settima e con cui ha trionfato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.

“La noia” oltre ad aver raggiunto il doppio disco di platino e aver totalizzato oltre 120 milioni di stream audio/video, dopo le esibizioni di Angelina in occasione di Eurovision è tra le canzoni più ascoltate al mondo, entrando così nella top200 della global chart di Spotify in 22 Paesi (tra cui UK, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda e Irlanda), nella top50 di Apple Music in 26 Paesi del mondo e nella top50 su iTunes di 18 Paesi in tutto il mondo.

Le performance de “La noia” sul palco di Malmö sono state viste da oltre 20M di persone tramite i profili ufficiali di Eurovision su IG e TikTok, mentre il suo profilo Instagram nel weekend di Eurovision ha raggiunto una reach record di oltre 6M.

IL TOUR

A coronamento di un anno fatto di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo “European club tour”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi live per sei imperdibili concerti nelle città di Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.

Angelina Mango prosegue dunque il suo viaggio verso l’Europa, iniziato con la sua partecipazione ai principali pre-party eurovisivi, che l’hanno portata ad esibirsi a Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam tra l’entusiasmo e l’affetto del pubblico europeo, proseguito con l’esperienza a Eurovision Song Contest e che continuerà con le date estive nei festival europei e con i sei live annunciati nei club delle principali città d’Europa in autunno.

Una serie di show unici che rappresentano un’ulteriore conferma del percorso straordinario di questo ultimo anno di Angelina. La cantautrice è attesa a Monaco Di Baviera all’Hansa 39 (30 ottobre), a Colonia al Club Bahnhof Ehrenfeld (1 novembre), a Londra presso la 02 Academy Islington (3 novembre), a Bruxelles presso La Madeleine (4 novembre), a Parigi a Les Etoiles (9 novembre) e infine a Barcellona al Razzmatazz (11 novembre).

LE DATE

25 maggio 2024 – SEA STAR FESTIVAL – UMAG (CROAZIA)

14 giugno 2024 – NAMELESS FESTIVAL – COMO

22 giugno 2024 – ISLE OF WIGHT FESTIVAL – ISOLA DI WIGHT (UK)

27 giugno 2024 – CASTLE ON AIR – BELLINZONA (SVIZZERA)

6 luglio 2024 – GOZO FESTIVAL – SANTIAGO DE COMPOSTELA (SPAGNA)

13 luglio 2024 – AMA FESTIVAL – VICENZA

17 luglio 2024 – ALGUER FESTIVAL – ALGHERO

2 agosto 2024 – PICCOLO FESTIVAL – BAGHERIA (PALERMO)

LE DATE – ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE

LE DATE – EUROPEAN CLUB TOUR

30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA – HANSA

1 novembre 2024 – COLONIA – CLUB BAHNHOF EHRENFELD

3 novembre 2024 – LONDRA – 02 ACADEMY ISLINGTON

4 novembre 2024 – BRUXELLES – LA MADELEINE

9 novembre 2024 – PARIGI – LES ETOILES

11 novembre 2024 – BARCELLONA – RAZZMATAZZ

