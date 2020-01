Video: J-AX – “La Mia Hit” feat. Max Pezzali

Esce il video de La mia Hit feat. Max Pezzali, il primo singolo tratto dal prossimo album di J–AX “ReAle” in uscita il 24 gennaio 2020.

Coppia strepitosa, amici da sempre e complici per sempre, che con questo brano magicamente fa rivivere simultaneamente il mondo degli Articolo 31 e quello degli 883 in un pezzo pop romantico.

Un brano che racconta metaforicamente i grandi successi da Hit Parade come i grandi amori della vita”.

IL NUOVO DISCO

“ReAle” esce a cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco da solista (“Il bello d’esser Brutti” – gennaio 2015). 18 tracce all’interno delle quali ci saranno svariati feat. e collaborazioni.

Con “ReAle”, l’artista senza prendersi come sempre troppo sul serio cerca di sottolineare la necessità di restare con i piedi per terra, di essere veri, di togliere orpelli e maschere.

Il titolo stesso dell’album ha un duplice significato: la realtà come vita reale e ironicamente la sua sovranità e maestosità nella musica.

Ecco la tracklist di REALE:

1) Mainstream (la scala sociale del rap)

2) Supercalifragili

3) Quando Piove, Diluvia

4) Beretta

5) Pericoloso

6) La mia Hit

7) Siamesi

8) Reale

9) Cristoforo Colombo

10) Fiesta!

11) Cuore a Lato

12) Per sempre nell‘83

13) Redneck

14) Il Terzo Spritz

15) Sarò Scemo

16) A Me Mi

Bonus Tracks

Ostia Lido (Remastered)

Tutto Tua Madre (Remastered)

TOUR INSTORE

Dal 24 gennaio al via l’instore tour+mini live in tutta Italia:

Venerdì 24 gennaio – Marcianise (CE) @ CC Campania

Sabato 25 gennaio – Pontecagnano Faiano (SA) @ CC Maximall

Lunedì 27 gennaio – Ascoli @ CC Città delle stelle

Martedì 28 gennaio – Ravenna @ CC Esp

Mercoledì 29 gennaio – Milano @ La Feltrinelli

Giovedì 30 gennaio – Misterbianco (CT) @ CC Centro Sicilia

Venerdì 31 gennaio – Carini (PA) @ CC Poseidon

Sabato 1 febbraio – Roncadelle (BS) @ CC Elnos Shopping

Domenica 2 febbraio – Collestrada (PG) @ CC Collestrada

Lunedì 3 febbraio – Bari @ CC Mongolfiera Santa Caterina

Martedì 4 febbraio – Orio Al Serio (BG)@ CC Oriocenter

Mercoledì 5 febbraio – Nichielino (TO) @ CC I viali shopping park

Giovedì 6 febbraio – Sesto Fiorentino (FI) @ CC Centro Sesto

Venerdì 7 febbraio – Rizziconi (RC) @ CC Porto degli ulivi

Sabato 8 febbraio – Modena @ CC La rotonda

Giovedì 13 febbraio – Guidonia (RM) @ CC Tiburtino shopping center

Venerdì 14 febbraio– Castelfranco Veneto (TV) @ CC I Giardini del sole

Sabato 15 febbraio – Casale Monferrato (AL) @ CC La Cittadella

Domenica 16 febbraio – Arese @ CC Il centro

TESTO

Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo con il repeat

Più che una rubrica, avevo una playlist

Le pompavo in discoteca e in macchina dopo il live

Le dimenticavo dopo un mese come “Gangnam Style”

Ognuna mi illudevo fosse il top, ma nada

Pensavo fosse una grande scop-scoperta

La credevo indipendente ma era diventata pop

E i dj se la passavano tutti nella console

Ti ho incontrata e mi sono sentito scemo

Io ascoltavo dance tu eri un pezzo di John Lennon

Da allora sono in fissa e me ne frego

Di quelle che appena mi vedono aprono le label

Tu sei un disco di diamante che non è ancora uscito

Ma è già il mio preferito

Non ti passa la radio

Non ti trovo su Youtube

Ma ti guardo così tanto che

Hai fatto milioni di views

E ho fatto mille canzoni

Ho fatto mille feat

Per accorgermi che solamente tu

Sei la mia hit

Sei la mia hit

Ti porterò tutta la mia vita in tour

Fino alla terza età, come una fan dei Pooh

E là dove c’era l’erba, adesso ci sei tu

A correggere se sbaglio come l’auto-tune

Tu-tu-tu parlavi americano io ba-ba-balbettavo

Le tett-terminologie però non le afferravo

Delle italiane ne avevo le tasche piene m’ammazzavo di se-sse-sessioni d’inglese

Ti sarò fedele come i fan dell’heavy metal

Le altre portano una maschera come Miss Keta

Tutte uguali come sosia di Elvis a Las Vegas

Sei così una hit che non ti veste D&G, ma Takagi & Ketra

Sei il più grande spettacolo sopra il mio cuscino

Che è già tutto esaurito

Non ti passa la radio

Non ti trovo su Youtube

Ma ti guardo così tanto che

Hai fatto milioni di views

E ho fatto mille canzoni

Ho fatto mille feat

Per accorgermi che solamente tu

Sei la mia hit

Se-se-sei la mia hit

Non siamo il pezzo del momento, siamo un ever green

Tutta notte che facciamo session, come Marra ed Elodie

Non siamo Benji e Fede, ma tu dimmi dove e quando

Vino salentino e mambo

Ostia Lido, fare su e giù sul mio Jambo

Una coppia che funziona come Simon & Garfunkel

Non sei donna di un’estate tu sei la mia donna summer

Hai scelto me e non questi con i denti da latte

Che durano poco come il singolo di un trapper

Tu piaci anche a mia mamma come il valzer

Non sei parte di un genere, sei un genere a parte

Ti ascolto la mattina e pure quando faccio after

Sei il solo tormentone che non mi ha rotto le palle

Con te faccio un concerto a casa tutte le sere

E applaude tutto il quartiere

Non ti passa la radio

Non ti trovo su Youtube

Ma ti guardo così tanto che

Hai fatto milioni di views

E ho fatto mille canzoni

Ho fatto mille feat

Per accorgermi che solamente tu

Sei la mia hit

Se-se-sei la mia hit

