Video-Intervista – LEGNO: un disco sull’amore che ti sgualcisce

“UN ALTRO ALBUM” è il titolo del secondo disco dei LEGNO, progetto indipendente formato da due artisti, ma anche due supereroi, la cui identità è sconosciuta.

Due supereroi che sono i protagonisti di un fumetto che esce insieme al disco. I LEGNO ci tengono molto a specificare che si tratta di un fumetto vero e proprio creato con l’intento di dare un valore al disco come supporto fisico, valore che si sta un pò perdendo purtroppo. L’idea del fumetto nasce dalla loro passione per il mondo dei supereroi e dal loro immenso desiderio di farne parte. Per la realizzazione del fumetto i LEGNO hanno lavorato con il disegnatore Niccolò Storai e Francesca Del Sala, che sono riusciti a raccontare la loro storia.

UN ALTRO ALBUM è un disco sincero, diretto, semplice” raccontano i LEGNO “ Parla d’Amore, di quello che ti sgualcisce i vestiti, che ti lascia da solo come un coglione sotto la pioggia. Dell’amore che sa essere forte ma anche maledettamente fragile. L’amore ironico, malinconico, imperfetto. E come se ci fossimo tolti la scatola per farvela indossare.”

A supporto dell’uscita del disco, verrà lanciato, il singolo “Delia” brano che incarna perfettamente il filo conduttore che unisce un po’ tutte le canzoni del disco che è l’amore nelle varie sfaccettature, nella vita di tutti i giorni e di tutte le persone. Non solo l’amore vissuto in prima persona, ma , come nel caso del singolo, l’amore nei racconti degli altri.

In questi due anni abbiamo visto, attraverso i messaggi che riceviamo e i concerti, quella che è stata la nostra piccola crescita e ci siamo dedicati molto alle persone che ci hanno scritto e che sono venute a sentirci dal vivo perché siamo cresciuti con loro. E’ quindi importante per noi dedicare questo album a loro, alle persone che ci hanno resi partecipi delle loro vite come Delia, una ragazza che ci ha raccontato la sua storia che è poi diventata una canzone presente nel disco.”

UN ALTRO ALBUM è stato scritto prima e durante il primo lockdown quindi ci sono canzoni che i Legno sentono legate ad un periodo difficile delle loro vite .

“Per noi la musica è in primis condivisione e amicizia per cui abbiamo molto sofferto il lockdown e l’impossibilità di stare vicini. Per questo siamo particolarmente contenti che finalmente questo disco esca nonostante le attuali condizioni siano nuovamente sfavorevoli.”

Tra super eroi, 883, potere della musica e Mister X Covid abbiamo incontrato Legno felice il quale ci ha svelato la sua vera identità.

Legno è un progetto indipendente formato da due ragazzi toscani la cui identità è sconosciuta. Firmato dall’etichetta indipendente Matilde Dischi, il progetto debutta a giugno 2018 con la trilogia “Sei la mia droga” (parte uno), “Tu chiamala estate” (parte due) e “Mi devasto di thè” (parte tre).

Il 28 novembre Spotify nota i Legno e li inserisce con “Sei la mia droga” nella playlist Scuola Indie. I successivi singoli “Le canzoni di Venditti” e “Febbraio” entrano in playlist come Scuola Indie e Indie Italia, che anticipano la pubblicazione del disco “Titolo album”, uscito il 29 marzo per Matilde Dischi con distribuzione Artist First. Il successo dei Legno continua grazie alla collaborazione estiva con Divanoletto, nome d’arte dell’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, per il singolo “All You Can Eat”. Il 27 Settembre esce “Affogare” singolo che apre il nuovo capitolo discografico dei Legno. “Affogare” raggiunge la vetta della playlist Indie Italia, contando quasi 7 milioni di streaming e andando in alta rotazione su Radio Zeta. Il 6 Dicembre esce “In (Gin) Di Vita” il brano entra subito in tutte le più importanti playlist di Spotify, Tim Music e Amazon Music. Il 6 marzo esce il loro ultimo singolo “Casa De Papel”, ispirato all’omonima serie spagnola, che raggiunge immediatamente i singoli precedenti “Affogare” e “In Gin Di Vita” nelle più importanti playlist editoriali delle piattaforme streaming. Stessa fortunata sorte tocca al singolo “Instagrammare” feat. Rovere – uscito a giugno- il cui video diventa il più trasmesso da MTV Music nel mese di luglio. A settembre presentano il nuovo singolo HOLLYWOOD feat. Wrongonyou, un altro tassello di un nuovo lavoro discografico che esce a fine novembre 2020.

