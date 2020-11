Video-Intervista – chiamamifaro: raccontare come è difficile diventare grandi

Domenica è il nuovo singolo dei chiamamifaro, brano che arriva dopo l’esordio di Pasta Rossa.

chiamamifaro è il progetto di Angelica Gori, 19 anni appena compiuti (suo padre è Giorgio Gori, sua madre Cristina Parodi) accompagnata da Alessandro Belotti, di indole e stanza bergamasca ma con una forte passione per i luoghi esotici.

Come per Pasta Rossa, anche nel caso di DOMENICA la direzione artistica è di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

La domenica è come un cactus in Texas, rievoca solitudini e ricordi: da una parte la voglia di scansarsi di dosso la polvere di una città che è ormai solo un ricordo all’orizzonte; dall’altra la malinconia nel ricordare quella stessa città che per quanto ti allontani ti scorre dentro. Come l’acqua in un cactus. Come la domenica in Texas” spiegano Angelica e Alessandro.

Il nome scelto è chiamamifaro, perché la luce del faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno, neanche un due. E per Angelica, il faro è il luogo in cui ha capito che la musica puó essere la sua strada.

Abbiamo chiacchierato con Angelica e con lei abbiamo parlato del momento storico, di musica e di futuro…

chiamamifaro presenterà il video di Domenica girato nell’angolo più texano del Veneto.

Angelica e Alessandro si conoscono tre anni fa nei corridoi del liceo e, appena dopo la maturità, danno vita a chiamamifaro. Il 3 luglio 2020 esce Pasta Rossa (Uma Records), il singolo di debutto che supera in poco tempo mezzo milione di stream. Il secondo singolo esce il 6 novembre 2020 ed è Domenica. Spesso lavorano in studio con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che hanno conosciuto a un festival. In sala prove e sul palco, sono accompagnati da una full band.

Angelica canta, difficilmente si separa da Alessandro. Quando non suona balla e fa yoga, in quanto la sua passione ancora prima della musica è stata per tanti anni la ginnastica ritmica. Si ostina a piantare cactus che muoiono dopo una media di due settimane. Alessandro gioca a tennis e sogna di essere il prossimo premio Pulitzer per la narrativa, ma a differenza di Angelica ha accettato la sconfitta e si è rassegnato in entrambi i campi.

