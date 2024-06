SARAH guarda il video di “Sexy Magica” [Tormentoni 2024]

È online da oggi il videoclip di Sexy Magica, il nuovo singolo di Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, giovane promessa del panorama pop italiano e vincitrice di Amici 23.

Diretto da Byron Rosero, il video presenta sullo sfondo una delle grandi passioni di Sarah: il tennis. Lo stile alterna fotografia moderna a riprese in VHS dall’atmosfera anni ‘90, e mostra due lati complementari e opposti dell’artista: uno più fresco sul campo da gioco, e l’atro più sensuale, mentre si trova in un’ambiente intimo con delle amiche, intente a prepararsi per una serata. Da studentessa di Amici appassionata di canto a giovane promessa della scena musicale italiana, il video sottolinea la notevole crescita professionale dell’artista.

Scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9, Sexy Magica è contenuto in “SARAH”, l’EP fuori dal 17 maggio in fisico e in digitale per Warner Music Italy, che l’artista sta presentando durante il suo Instore Tour in giro per l’Italia.

Insieme a questo singolo, il progetto include Touché (più di 2 milioni di stream solo su Spotify), Viole e Violini (quasi 1,3 milioni di stream su Spotify) e Mappamondo (1,6 milioni di stream), scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Toni Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi per i quali è tutto nuovo e da scoprire, oltre alla versione live di Voilà, andata viralissima su TikTok, e all’inedito L’Ultima Volta.

Dopo un percorso straordinario che l’ha portata a vincere Amici 23, Sarah continua a confermarsi un’artista molto amata dal pubblico, come testimoniano anche i numeri social, in costante aumento: 2,7 milioni di like su TikTok, dove conta 136,8 mila followers, con un seguito di 244 mila followers anche su Instagram. Questi traguardi testimoniano l’evidente crescita dell’artista, che si sta affermando come nuova promessa del pop nel panorama italiano, con il suo stile coinvolgente e leggero, ma mai banale.

IL VIDEO

INSTORE

Ecco le prossime date che vedranno Sarah impegnata nel suo “SARAH Instore Tour” in giro per l’Italia:

4 giugno 2024 h17.30 @ CC MERLATA BLOOM – MILANO

6 giugno 2024 h17.00 @ CC GRANDAPULIA – FOGGIA

8 giugno 2024 h17.00 @ CC IL DUCALE – VIGEVANO

9 giugno 2024 h17.00 @ CC I PETALI – REGGIO EMILIA

10 giugno 2024 h17.00 @ CC KATANÈ – CATANIA (NEW)

15 giugno 2024 h15.00 @ CC CITTA’ FIERA – UDINE

16 giugno 2024 h17.00 @ CC CUORE ADRIATICO – CIVITANOVA MARCHE (MC)

17 giugno 2024 h17.00 @ CC CASAMASSIMA – BARI

23 giugno 2024 h17.00 @ CC PORTO BOLARO – REGGIO CALABRIA (NEW)

25 giugno 2024 h17.00 @ CC LE TERRAZZE – LA SPEZIA (NEW)

29 giugno 2024 h16.30 @ CC CENTRO DEL MOLISE – CAMPOBASSO (NEW)

7 luglio 2024 h17.00 @ CC POLO ACQUISTI LUCANIA – TITO (POTENZA)

WEB & SOCIAL