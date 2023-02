SANREMO in tour. Tutti i concerti e i tour degli artisti in gara

Sanremo è un super volano per la musica. Oltre alla vendita di dischi e passaggi in radio l’occasione è anche perfetta per promuovere i tour e concerti.

Quest’anno tutti gli artisti hanno colto l’occasione della loro partecipazione sanremese per annunciare il proprio tour.

Cerchiamo di fare un listone con tutti concerti dei vari artisti.

Marco Mengoni

Ecco le date del tour estivo,

Bibione (17 giugno)

Padova (20 giugno)

Salerno (24 giugno)

Bari (28 giugno)

Bologna (1 luglio)

Torino (5 luglio)

Milano San Siro (8 luglio)

Ultimo

sabato 1° luglio 2023 || Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

venerdì 7 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

sabato 8 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

lunedì 10 luglio 2023 || Roma @ Stadio Olimpico

lunedì 17 luglio 2023 || Milano @ San Siro

martedì 18 luglio 2023 || Milano @ San Siro

Lazza

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona – NUOVA DATA

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

08 settembre | Milano @ Ippodromo SNAI San Siro

Mr. Rain

Queste le date del tour

06 APRILE FIRENZE – VIPER CLUB

14 APRILE BARI – DEMODE’

19 APRILE PADOVA – HALL

26 APRILE VENARIA (TO) – TEATRO CONCORDIA

03 MAGGIO MILANO – FABRIQUE

27 GIUGNO ROMA – PARCO DELLA MUSICA – CAVEA

Giorgia

nei teatri

2 maggio – NAPOLI – TEATRO SAN CARLO

3 maggio – BARI – TEATRO PETRUZZELLI

5 maggio – MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

11 maggio – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

14 maggio – COMO – TEATRO SOCIALE

22 maggio – VERONA – TEATRO FILARMONICO

24 maggio – PARMA – TEATRO REGIO

30 maggio – FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

31 maggio – REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI

3 giugno – TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

8 giugno – BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

12 giugno – ROMA – TEATRO DELL’OPERA

nei palasport:

7 novembre – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

18 novembre – MANTOVA – PALAUNICAL (EX GRANA PADANO ARENA)

23 novembre – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

24 novembre – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 novembre – PADOVA – KIOENE ARENA

1 dicembre – BARI – PALAFLORIO

2 dicembre – EBOLI (SA) – PALASELE

5 dicembre – REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

9 dicembre – BRESCIA – BRIXIA FORUM

13 dicembre – TORINO – PALA ALPITOUR

16 dicembre – RIMINI – STADIUM

Tananai

Dopo l’appuntamento al Festival di Sanremo, sarà tempo per Tananai di tornare a esibirsi in concerto a maggio nel tour TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT, prodotto da Friends and Partners. La tournée, inizialmente prevista nei club, ha raggiunto il sold out complessivo ed è stata ufficialmente spostata nei rispettivi palazzetti. Per la prima volta nella sua carriera Tananai si esibirà in tournée nei palazzetti di alcune delle principali città italiane. A partire da venerdì 5 maggio 2023, infatti, l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

Madame

Madame torna dal vivo a partire dal mese di luglio, nelle principali location all’aperto d’Italia. Queste le prime date prodotte da Friends & Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar:

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

28 luglio – UDINE – Castello

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

Rosa Chemical

L’artista è pronto ad incontrare i propri fan nelle sue prime date live, previste per il mese di aprile ai Magazzini Generali di Milano martedì 18 aprile e all’Orion di Ciampino (RM) giovedì 20 aprile

Elodie

Elodie arriverà il 12 maggio al Mediolanum Forum di Milano per il suo concerto-evento.

Coma_Cose

Il tour “Un meraviglioso modo di incontrarsi”, che toccherà nella primavera 2023 i principali club italiani, oltre a due speciali tappe all’estero, a Parigi e Londra.

17 MARZO ・ PADOVA @ HALL

23 -24 MARZO ・ BOLOGNA @ ESTRAGON

25-26 MARZO ・ FIRENZE @ VIPER THEATRE

31 MARZO ・ NAPOLI @CASA DELLA MUSICA

01 APRILE ・MODUGNO (BARI) @ DEMODE’

03 APRILE ・ PARIGI @ LE PETIT BAIN

05 APRILE・LONDRA @ O2 ACADEMY ISLINGTON

11 APRILE ・CIAMPINO @ORION

12 APRILE. ROMA @ ATLANTICO

15 APRILE ・VENARIA REALE (TO) @ TEA

18 APRILE ・MILANO @ FABRIQUE

22 APRILE. SENIGALLIA @ MAMAMIA

Modà

27 marzo 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

29 marzo 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

2 aprile 2023 TORINO Teatro Colosseo§

5 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

13 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play

18 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

19 aprile 202 FIRENZE Teatro Verdi

23 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

5 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

13 maggio 2023 BARI Teatro Team

14 maggio 2023 BARI Teatro Team

20 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

21 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

29 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

30 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

Articolo 31

18-19-24-25 Maggio

LDA

Queste le date del tour, prodotto da Friends & Partners

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA

Paola e Chiara

27 aprile 2023 – Roma @ Atlantico

13 maggio 2023 – Milano @ Fabrique SOLD OUT

14 maggio 2023 – Milano @ Fabrique NUOVA DATA

Ariete

Mercoledì 18 Ottobre 2023 @PALAPARTENOPE – NAPOLI

Sabato 21 Ottobre 2023 @PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

Venerdì 27 Ottobre 2023 @MEDIOLANUM FORUM – ASSAGO (MILANO)

Mara Sattei

Queste le prime date del “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends and Partners:

03 GIUGNO 2023 – ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

14 LUGLIO 2023 – BERGAMO – NXT STATION

15 LUGLIO 2023 – BOLOGNA – BONSAI GARDEN

04 AGOSTO 2023 – CINQUALE (MS) – VIPER SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO 2023 – GALLIPOLI (LE) – PRAJA

16 AGOSTO 2023 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

20 AGOSTO 2023 – CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST

27 AGOSTO 2023 – TERNI – BARAVAI ANFITEATRO ROMANO

Colla Zio

ROCKABILLY BLASTER TOUR

Mercoledì 22 marzo 2023 || Roma @ Largo Venue

Giovedì 30 marzo 2023 || Firenze @ Viper Theatre

Venerdì 31 marzo 2023 || Bologna @ Locomotiv Club

Lunedì 3 aprile 2023 || Torino @ Hiroshima Mon Amour

Martedì 4 aprile 2023 || Milano @ Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

gIANMARIA

Questo il calendario completo del “Mostro Tour 2023”:

Lunedì 15 maggio 2023 BOLOGNA @ ESTRAGON

Giovedì 18 maggio 2023 MILANO @ FABRIQUE

Domenica 21 maggio 2023 VENARIA (TORINO) @ TEATRO DELLA CONCORDIA

Lunedì 22 maggio 2023 PADOVA @ HALL

Giovedì 25 maggio 2023 ROMA @ LARGO VENUE

Cugini di Campagna

06 mar – TARANTO -Teatro Orfeo

16 apr – ASSAGO – Teatro Repower

Levante

27 Settembre – Verona Arena di Verona

Olly

Olly ha inoltre appena registrato il tutto esaurito per la data del 6 aprile ai Magazzini Generali di Milano del “Il Mondo Gira Live”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Al sold out si aggiunge una seconda data milanese che si terrà mercoledì 5 aprile sempre ai Magazzini Generali.

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI – NUOVA DATA

GIOVEDÌ 6 APRILE 2023 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI – SOLD OUT

DOMENICA 16 APRILE 2023 – ROMA – LARGO VENUE

Anna OXa

17 mag 2023 – TORINO – Teatro Alfieri

21 mag 2023 – MILANO – Teatro Lirico Giorgio Gaber

27 mag 2023 – ROMA – Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

Will

A Maggio poi Will sarà pronto inoltre a tornare finalmente alla dimensione live con lo “Stupido Tour Venti23”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate del tour: 3 Maggio a Milano (Magazzini Generali), 4 Maggio a Padova (Hall) e 11 Maggio a Roma (Orion).

